タレントで女優の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）が、28日にTBSの報道特別番組「報道の日2025」（午前9時54分）とテレビ東京の年末特番「WBS3時間生放送」（午後10時10分）にコメンテーターとして“生放送のはしご”をする。

TBS「報道の日2025」は6時間半の生放送。「Nスタ」メインキャスターの井上貴博アナウンサー(41)、出水麻衣アナウンサー(41)、「サンデーモーニング」司会の膳場貴子キャスター（50）がMCを担当する。

令和の米騒動や日本初の女性総理誕生、トランプ関税など、この1年の社会ニュースだけでなく、昭和100年史も振り返る。

松村は、12月3日に結婚と第1子妊娠を発表したばかり。2年前にも同特番にゲスト出演した経験がある。「今回は母になる1人として、子供たちにとって明るい未来を作っていくために、これまでの歴史をどうつないでいくべきなのかを一緒に考えていくことがとても楽しみです」と話している。

午後10時10分からはテレビ東京の「WBS3時間生放送」。テーマは「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！SP」。WBSならではの視点と誰にでも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、来るべき2026年のスタートに備える経済特番だ。

松村は「私にとっても特別だった2025年の終わりに、1年の出来事を振り返りながら、1つ1つのニュースを深掘りし、皆さんと一緒に学べることにワクワクしています。『報道の日』では昭和100年の、過去の貴重な映像をご覧いただき、『WBS』では私自身もロケに挑戦して、最新の流行に触れて来ました。日本という国を、それぞれ違った視点で見られる1日なので、とても楽しみです」と話した。