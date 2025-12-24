Ê÷Â¼·ò»Ê»á¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇëÀ¸ÅÄ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ÎË¬Âæ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ø¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡Ù¡×¤È²òÀâ
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÇÃæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê÷Â¼·ò»Ê»á¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬Ë¬Âæ¤·¡¢22Æü¤ËÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥È¡¼¡ËÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤È¡¢¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ê÷Â¼»á¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤È¤·¤ÆË¬Âæ¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ô¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ°ìÈÖ¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¸À¤¦¤ÈËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¸µ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤¬ÉûÁíºÛ¤Î»þ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï´´»öÄ¹Âå¹Ô¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤¦¸¢¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÊý¤¬¹Ô¤«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¡¢Í¿ÅÞ¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¸¢¸Â¤â»ý¤ÄÌò¿¦¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ô¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ç¤ÎË¬Âæ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ»á¤È¤Î²ñÃÌ¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤È¤·¤ÆË¬Âæ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡¢À¯ÉÜ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¸òÎ®¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÞ¤È¤ÎÅÞ¤Î¸òÎ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈãÈ½¤¬¡¢¾¯¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ÏÂ¤é¤°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸ú²Ì¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÈÍêÀ¶ÆÁ»á¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Î22Æü¡¢²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¤òÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£Ê÷Â¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ³°¸òÉô¤âÁêÅö¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ïº£¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÂæÏÑ¤¬º£¤¤¤í¤ó¤Ê·³»öÅª¤Ê°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂæÏÑ¤ò¡Ë¸ÉÎ©²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿Ê¬¡¢º£²ó¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Â¨Æü¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ØÃæ¹ñ¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¡ØÂæÏÑ¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î©¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡ÊÂ¾¹ñ¤¬¡Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ù¤¬¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ï¡ËÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤¬¤³¤¦°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬ÃÇ¤µ¤»¤ÆÂæÏÑ¤ò¸ÉÎ©²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ»¹ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¡Öº£²ó¤Î¤³¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤Ï¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ØÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡Ù¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£