¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´7¼ï¡Ë³Æ1,980±ß
¡¡¥¢¥×¥ê¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ê¤Á¤¤¤Ý¤±¡Ë¡×½é¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÂè°ìÃÆ¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬330±ß¤Ê¤É¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯°áÁõ¡×¤È¡Ö¹¾¸Í°áÁõ¡×¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×¤â³«ºÅ·èÄê¡£2026Ç¯1·î16Æü¤«¤éÅìµþ¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´¹ñ5²Õ½ê¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÂè°ìÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´7¼ï¡ËÃ±ÉÊ ³Æ495±ß/BOX 3,465±ß¡¡¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡440±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë330±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´7¼ï¡Ë³Æ330±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ825±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ3,630±ß¡¡¢¨¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M¡¢L¡¢XL
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´7¼ï¡Ë³Æ1,980±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤Ê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´7¼ï¡ËÃ±ÉÊ ³Æ330±ß¡¿BOX 2,310±ß¡¡¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡440±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤ÊÀé¼ê»¥É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´7¼ï¡Ë³Æ330±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´3¼ï¡Ë³Æ825±ß
¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¹¾¸Í¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ3,630±ß¡¡ ¢¨¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M¡¢L¡¢XL
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡¦¾ì½ê¡Û
1. 2026Ç¯1·î16Æü～1·î25Æü
¡¦Åìµþ ÃÓÂÞPARCO 6F¡Ö0%IKEBUKURO¡× 11»þ～21»þ
¡¦ÀçÂæ ÀçÂæPARCO1 4F¡Ö¿á¤È´¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡× 10»þ～20»þ
¡¦Ì¾¸Å²° Ì¾¸Å²°PARCO Æî´Û10F¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡× 10»þ～20»þ
2. 2026Ç¯1·î30Æü～2·î8Æü
¡¦Âçºå ¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 3F¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡×11»þ～20»þ
¡¦Ê¡²¬ Ê¡²¬PARCO ¿·´Û6F¡ÖÆÃÀß²ñ¾ì¡× 10»þ～20»þ30Ê¬
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤± ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥× Vol.1¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×¤Ë¤Æ2,200±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤± POP UP STOREÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡POP UP STORE¡×¤Ë¤Æ¡¢2,200±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤± ¥Ûー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÎ¢ÌÌ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ûー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë
