BTSのメンバー3人、30歳以下の株式資産家「上位100人」にランクイン　いずれも約21億円相当を保有

今年の30歳以下の上場企業株式資産家「上位100人」のリストに、BTSメンバーの3人が名前を連ねた。

12月24日、企業データ研究所「CEOスコア」が、2024年12月末と今年12月19日時点の上場企業における個別株主別の保有株式数および株式価値を調査した結果を発表した。

それによると、株式資産家上位100人の保有持ち分価値は107兆6314億ウォン（約10兆8000億円）から177兆2131億ウォン（約17兆7000億円）へと、69兆5817億ウォン（64.6％）増加した。

第1位となったのは、サムスン電子のイ・ジェヨン会長で、保有株式価値は23兆3590億ウォン（約2兆3000億円）と集計された。韓国最大手の芸能事務所HYBEのパン・シヒョク議長が10位にランクインしており、4兆1230億ウォン（約4000億円）だった。

30歳以下に絞った上位100人には、BTSメンバーも含まれた。

該当するのは、V、JIMIN、JUNG KOOKのいわゆる“マンネライン”の3人で、いずれも214億ウォン（約21億4000万円）相当の株式を保有していると集計された。

3人ともHYBE株を通じて資産を形成したと見られている。パン・シヒョク議長は2020年、HYBEの上場に先立って、BTSの7人に1人当たり6万8385株を贈与したことで知られる。

所属事務所が成長すれば、保有する株式価値も上昇するという仕組みだ。

なお、BTSは来春のアルバムリリースと大規模なワールドツアーを予告している。グループとしての本格再始動を前に、市場の注目も集まりそうだ。