¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥Ö¡¼¥Ö¡É´Ý¸«¤¨¡ª´Ú¹ñÈþ½÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢Æó»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤µ¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡Ú²èÁü¡Û
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢Æó»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¤¬¤Û¤Ü´Ý¸«¤¨¤Ê¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®
´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£³¤³°¤È»×¤ï¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£¾æ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¼«Á³¤Ë¤Î¤¾¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥Ö¡¼¥Ö¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë½¸¤á¤¿¡£
¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤«¤é¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿Ê·°Ïµ¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢32ºÐ¤Î¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÈþÃËÈþ½÷¾Ò²ðÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó»þÂå¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢Ç¯²¼¤ÎÉ×¤È¤Î¡È¼ø¤«¤êº§¡É¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡¢¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£