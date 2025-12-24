東方神起・チャンミン、病魔と闘う子供たちのために約530万円寄付！クリスマスを控え温かい善行

東方神起のチャンミンがクリスマスを控え、温かい行動を示した。

チャンミンは最近、サムスンソウル病院に5000万ウォン（約530万円）を寄付した。これは、経済的に困難を抱える児童・青少年の治療費の負担を減らし、治療とリハビリに専念するために使われる予定だ。

彼は、「子供たちの笑い声がいっぱいでなければならないクリスマスに病魔と闘う子供たちを応援したい」として、「今回の寄付金が子供たちの健康を取り戻すのに少しでも役に立ち、1日も早く明るい姿で世界に出て、夢を追いかけられることを心より願う」と伝えた。

これに先立ち、チャンミンは児童福祉専門機関「緑の傘」の高額寄付者の会であるグリーンノーブルクラブの会員116号となった。彼は、浦項（ポハン）地震で被災した児童のための寄付、集中豪雨により被害を受けた児童の家庭支援、貧困層の児童の健康な成長のための寄付など、児童・青少年のために寄付を続けている。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。