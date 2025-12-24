脱・マンネリ！恒例のクリスマスデートを盛り上げる一工夫９パターン
クリスマスは彼女が１年でもっとも楽しみにしているイベントのひとつですが、毎年恒例の過ごし方をこなすだけでは、マンネリ感が出てしまうもの。「前年越え」を目指したければ、どんな工夫をするとよいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「脱・マンネリ！恒例のクリスマスデートを盛り上げる一工夫」をご紹介します。
【１】例年に比べてプレゼントの価格帯を５割増しにグレードアップする
「油断させておいてガツンと高価なやつをいっとく！」（20代男性）というように、金にものをいわせるパターンです。ただし、翌年以降のハードルをさらに上げてしまうので「今年は景気が良かったから」などと言い訳しておいたほうがよさそうです。
【２】思い切ってプロポーズする
「これ以上のプレゼントはないと思います」（20代男性）というように、クリスマスにプロポーズしてしまうパターンです。場所やタイミングなどもしっかり練っておけば、彼女にとって最高のクリスマスとなることでしょう。
【３】「ひなびた温泉宿で過ごす」など、世間と逆張りをしたプランで目新しさを出す
「一気に和にもっていく」（20代男性）というように、クリスマスらしくない場所で過ごすパターンです。女性によっては「クリスマスらしくない！」と嫌がる可能性もあるので、事前に希望を聞いておくのは無難でしょう。
【４】レストランデートをやめて、自宅でフルコースディナーを用意する
「家だけどお取り寄せやケータリングで豪華にする」（20代男性）というように、しっぽり自宅で贅沢するパターンです。もっとも、普段から家デートが多いと新鮮味が感じられないので、その場合はホテルの部屋や貸し別荘などを利用してもよいでしょう。
【５】去年までは面倒がってやらなかった「人気レストランの予約」を頑張る
「いつもは予約なしで入れる店で済ませてたので頑張りました」（20代男性）というように、人気のレストランを頑張って予約するパターンです。せっかくなので２人とも例年よりおめかしして、素敵な一夜を楽しみたいところです。
【６】「イルミネーション」など、ベタすぎて避けていた場所をあえてデートの行き先に選ぶ
「長く付き合ってると人ごみを避けがちだけど、やっぱりロマンチックなので」（20代男性）というように、あえてデートスポットに出かけるパターンです。ただし、彼女が年末で疲れていて「本当にゆっくりしたい」と考えている場合はやめておいたほうがよさそうです。
【７】いつもは一度で終わるサプライズを２段階に分けてみる
「毎年何かしらサプライズを考えてるけど、もう１つ２つ加えておく」（20代男性）というように、ダブルでサプライズを仕掛けるパターンです。あるいは「今年はないよ」というフリをして、最後の最後にもってくるという手も使えるでしょう。
【８】プレゼントに「直筆の手紙」と「花束」を添えてうやうやしく渡す
「安上がりなわりには心がこもった感じがするのでよいかと」（10代男性）というように、手紙と花束でプレゼントをグレードアップさせるパターンです。テレビ番組みたいに手紙を読み上げるのはさすがにやりすぎかもしれないので、相手を見て行いましょう。
【９】「初めてのクリスマスデート」で行った思い出の場所に誘う
「初心に返る」（20代男性）というように、思い出の場所に戻ってみるパターンです。長年付き合っているカップルほど効果的ですが、それだけだとサプライズ感が薄いかもしれないので、デート本編のおまけとして用意しておくとよいでしょう。
当然、彼女の性格や、今年のテンション次第で喜んでもらえる内容は変わります。まずは普段なんとなく一緒にいる相手をじっくり観察するところから始めてみましょう。（熊山 准）
