マルゼン、ガスブロ「ワルサー PP ブローバック ステンレス」を12月24日発売！「ワルサー PP ブローバック ブラック」も同日再販
マルゼンは、ガスブローバック「ワルサー PP ブローバック ステンレス」と「ワルサー PP ブローバック ブラック」をそれぞれ12月24日に発売、再販する。価格は「ワルサー PP ブローバック ステンレス」が18,480円、「ワルサー PP ブローバック ブラック」が15,180円。
「ワルサー PP ブローバック ステンレス」は、外装プラスチックパーツ（スライド/フレーム/アウターバレルなど）はステンレス風メッキ、露出する金属パーツ（トリガー/ハンマーなど）は半光沢仕上げのクロームメッキを施しており、グリップとマガジンバンパーは特別に茶色樹脂で成形後、ベークライト風のブラウンマーブル模様を塗装で再現している。
「ワルサー PP ブローバック ブラック」は、先行したPPK/Sブローバックモデルをベースにスライドを再設計しており、PPK・PPK/Sと比べて前方に約15mm長いスライドとバレルに、PPK/Sと共通のフレームを組み合わせている。
他のPPシリーズと同様の高性能ブローバックメカを搭載し、手首に伝わる小気味よいブローバックアクションはPPでも健在であるほか、実物同様のDA（ダブルアクション）/ SA（シングルアクション）トリガー、ハンマー・デコッキング機能、通常分解操作なども余すことなく再現している。
「ワルサー PP ブローバック ステンレス」発射方式：ガス・セミオート・ブローバック パワーソース：エアガン専用ガス ホップ機能：固定ホップアップ 全長：約173mm 重量：約380g 使用弾：6mm BB（0.20g弾推奨） 装弾数：22発（マガジン単体） インナーバレル：L 96.1mm、外 ∅8.0mm、内 ∅6.05mm 初速：約64.7m/s前後 エネルギー：0.42J
（マガジン表面温度約25℃で0.20g弾を使用時） 使用対象年令：18歳以上
ドイツ・ワルサー社正式承認モデル
JASG安全出力基準適合製品
※製品には個体差があります。特に初速・エネルギーの数値などは、全ての製品がスペック通りとは限りません。ご了承ください。