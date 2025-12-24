È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¸Å¹ë¡¦ÆüÂÎÂç¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÖÂçÄÍÀµÈþÅÁÀâ¡×¡Ò3¡Ó¸µÁÄ¡È»³¤ÎÂçËâ¿À¡É¤ÎµÏ¿¤ËÄ©¤à5¶è¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ï¡Ö¼«¤é»Ö´ê¤·¤¿¡×
¡¡10¶è´Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö»³¤Î¿À¡×¤ä¡Ö»³¤ÎÍÅÀº¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢"²Ö¤Î2¶è"¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬"»³ÅÐ¤ê¤Î5¶è"¤À¡£4Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÁÀâÅª¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦ÂçÄÍÀµÈþÁª¼ê¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤³¤ÎÈ¢º¬5¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÂçÄÍ¤¬»³ÅÐ¤ê¤ËÄ©¤ó¤À·Ð°Þ¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ"ºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼"ÂçÄÍÀµÈþÅÁÀâ¡Ù¡ÊÈÓÁÒ¾ÏÃø¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¡£
¡ÚÂçÄÍÀµÈþÀ®ÀÓ¡Û1981Ç¯¡¦Âè57²óÂç²ñ¡¡5¶è¡Ö¶è´Ö¾Þ¡×
¡¡ÂçÄÍÀµÈþ¤Ï¡¢1980Ç¯Åß¤Ë¤Ï½çÅö¤ËÆüÂÎÂç¤ÎÈ¢º¬¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÆ±´ü¤Ç¤ÏÂçÄÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã«¸ý¹ÀÈþ¤ä²¬½ÓÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¸å¤ÎÈ¢º¬¤ÎÌ¾Áª¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯¤Î8¶è¤Ç¤Î²÷Áö¤È¡¢3·î¤ËÍÎÏ¤Ê4Ç¯À¸¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÄÍ¤¬2¶è¤Ë²ó¤ë¤ÈÂçÊý¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö²Ö¤Î2¶è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüÂÎÂç±ØÅÁÉô¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¡¢2¶è¤òÁö¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢2¶è¤Ë¤ÏÍÎÏ¤ÊÀèÇÚ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ï¼«¤é5¶è¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¡ÊÆÉÇä1980Ç¯12·î17ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö11·îËö¤´¤í¡¢5¶è¤òÁö¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿¿Áê¡×¤Ï¼«¤é»Ö´ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡12·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñËÜÉô¤«¤éÂè57²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë15¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤ÎÌ¾Á°¤Ï5¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë5¶è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø¤È¤ÎÂÐ·è¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦Âçµ×ÊÝ½éÃËÁª¼ê¤Î»Ä¤·¤¿µÏ¿¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÄÍ¼«¿È¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¶è´ÖµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»³¤ÎÂçËâ¿À¡¦Âçµ×ÊÝ½éÃËÁª¼ê
¡¡º£¤â¡Ö»³¤Î¿À¡×¤ä¡Ö»³¤ÎÍÅÀº¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢2¶è¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»³ÅÐ¤ê¤Î5¶è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë»³ÅÐ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ÃÏ°Ê¾å¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢µÕÅ¾·à¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢±ØÅÁ¤¬¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤Ç±ýÏ©¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Î¶è´Ö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤â5¶è¤Î½ÅÍ×À¤Ï½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤ÎÀ¤Âå¤è¤êÁ°¤Î1975Ç¯¡ÊÂè51²ó¡Ë¡¦76Ç¯¡ÊÂè52²ó¡Ë¤ÎÈ¢º¬¤Ï¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤¬2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1974Ç¯¡ÊÂè50²ó¡Ë¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç5¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¸µÁÄ¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»³¤ÎÂçÅì¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤âÈà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÄÍÕ¾»¹¬´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤Î»ØÆ³¤Î»òÊª¤À¤Ã¤¿¡Ê¹©Æ£Î´°ì¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ100Ç¯»Ë¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2023Ç¯¡¿116¡Á119¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
¡¡ÂçÅìÂç¤Ï¤³¤Îº¢¤â¥í¡¼¥É¼çÂÎ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè57²óÂç²ñ¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤â¡Ö¥í¡¼¥É¤ÇÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Áª¼ê¤¬ÂçÈ¾¡×¤Ç¡¢Å·¸õ¤Î°²½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¾¹»¤è¤ê¤âÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆÉÇä1980Ç¯12·î18ÆüÉÕ¡Ë¡£
¡¡ÂçÄÍ¤ÏÂçµ×ÊÝÁª¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¡¢Î¦¾å¤Î·î´©»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤ÇÏÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¿Í´Öµ¡´Ø¼Ö¤À¤è¡£»³ÅÐ¤ê¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤òÎ¾¼ê¤Ë¤®¤å¤¦¤Ã¤È°®¤Ã¤Æ¡¢¤°¤ó¤°¤óÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿¡×
¡¡º£¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤ÏÍñ¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë·Ú¤¯°®¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·¿ÇË¤ê¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÂçÄÍ¤Ï¸À¤¤¡¢¡ÖÅÐ¤ê¤¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£»³¤Î¿À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³¤ÎÂçËâ¿À¤À¤è¡×¤ÈÂçÄÍ¤Ï¾Î»¿¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÆüÂÎÂç¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤ÎÆ±´üÀ¸¤¬4¿Í¤âÈ¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2Ç¯À¸¤¬5¿ÍÈ¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿¡£3¶èÃæÂô±É¡¢4¶è²¬¡¢5¶èÂçÄÍ¡¢6¶èÃ«¸ý¤È4¶è´ÖÏ¢Â³¤Ç2Ç¯À¸¤Ç¡¢7¶è¤Î3Ç¯À¸¤ò¶´¤ß¡¢8¶èÆ£°æ½¤¤â2Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÂçÄÍÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤í¤¦¤«¤é¡Ö79Ç¯Æþ³ØÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¤³¤Î³ØÇ¯¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤¿²«¶âÀ¤Âå¡¦²«¶â¤Î³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¤³¤Î5¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÅÙ¤ÏÈ¢º¬¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÄÍ¤¬4²ó¡¢Ã«¸ý¤¬3²ó¡¢²¬¤¬2²ó¡¢ÃæÂô¡¦Æ£°æ¤¬1²ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ø±ï¤Î¾åÅÄÁª¼ê¤È¡ÖÈ¢º¬»³Ãæ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½çÅ·Âç¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¾åÅÄÀ¿¿ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Êº£¤Ç¤ÏÁ°¤Î»³Íü³Ø±¡Âç³Ø´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÃøÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ë
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡¢2Ç¯»þ¤Î1979Ç¯Àµ·î¡ÊÂè55²ó¡Ë¤Ë5¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ê¡¢½çÅ·Âç¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÂçÄÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1980Ç¯Àµ·î¡ÊÂè56²ó¡Ë¤â5¶è¶è´Ö¾Þ¤ÇÆüÂÎÂç¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÄÍ¤Î2³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢4Ç¯À¸ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¶è´Ö¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì½çÅ·Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5¶è¤Ç¥¿¥¤¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢½ç°Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£»³ÅÐ¤ê¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÄÍ¤Î5¶èµ¯ÍÑ¤Ï¾åÅÄÂÐºö¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¾åÅÄÁª¼ê¤È¤Ï°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î2Ç¯»þ5·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì5000m¤Ç¡¢¡Ö·ãÆ®¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ÈÈ¢º¬¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢ÂçÄÍ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÁê¼ê¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§Áª¼ê¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¢º¬¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¡¦ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î5000m¡¦10000m¤ò¤È¤â¤ËÀ©¤·¡¢²Ï¸ý¸Ð¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÂÎÂç¤Î²¬Ìî¾Ï´ÆÆÄ¤â¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Û¡¼¥×¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢¿·Ê¹¤Ç¤â¡Ö"¥Ý¥¹¥ÈÀ¥¸Å"¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë³ØÀ¸NO.1¤ÎÂçÄÍ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡ÊÆÉÇä80Ç¯12·î31ÆüÉÕ¡Ë¡£
¡¡¸µÃ¶¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤¢¤¹¹æË¤¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Î¸å¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê³è»ú¤Ç¡ÖÃíÌÜ¤Î¸Þ¶è»³ÅÐ¤ê¡¡ÂçÄÍ¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¡ß¾åÅÄ¡Ê½çÅ·Âç¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Å¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡ÖÈ¢º¬»³Ãæ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢ÆüÂÎÂç¤ä±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÁ°¾ðÊó¤Î¸í»»
¡¡1981Ç¯1·î2Æü¡¢Âè57²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·µ¤¤Ï²÷À²¤À¤Ã¤¿¡£È¢º¬¤Î»³¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Æ±´ü2Ç¯À¸¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤Î°ì¿Í¤Î´Ø¸ý°ìÍº¤¬¤¤¤¿¡£1Ç¯À¸¤Î»þ¤ÎÈ¢º¬Á°¤Ë²¿²ó¤â²¿»þ´Ö¤â¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢ÂçÄÍ¤ÎÄ´À°¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±¢¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áö¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢ÂçÄÍ¤Ï½É¼Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢È¢º¬¤Î»³Äº¤ÎÅ·¸õ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡ÖÀã¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤è¡×¤È´Ø¸ý¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÉ÷¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö´¨¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¡¼¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È´Ø¸ý¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÈ¾Âµ¡¢ÍÑ¿´¤¹¤ì¤ÐÄ¹Âµ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¹»¤ÎÁª¼ê¤ÏÈ¾Âµ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í¤À¤±¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤¢¤È¤ÇÂç¤¤Ê¸í»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
