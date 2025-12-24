Ä¹Ìî»ÔÃæ¾ò¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¡¡²ÈÂ²£³¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ·Ú½ý¡¡½Ð²Ð¸¶°øÄ´¤Ù¤ë
24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ä¹Ìî»ÔÃæ¾ò¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à²ÈÂ²3¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
24Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî»ÔÃæ¾òÆü¹â¤Î¼ò°æÉÒ¹¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö1³¬¤«¤é²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½¡Ö3»þ´Ö¸å¡×¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«ÊªÃÖ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤Î¼ò°æ¤µ¤ó¤È70Âå¤ÎºÊ¤½¤·¤Æµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î3¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÄ¹Ìî»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£