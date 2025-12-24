男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。２４日、長男の智春さんが発表した。

日本のゴルフ界の大スターの訃報に、日本中が悲しみに包まれた。

日本ゴルフツアー機構の諸星裕会長は「突然すぎる訃報に接し、絶句しました。ゴルフ界は、あまりにも偉大過ぎる方を失ってしまいました。プロ野球選手からプロゴルファーに転身して間もなくした１９７０年代前半から頭角を現し、その活躍は２０００年を超えてもなお、続きました。常に第一線での活躍で男子プロゴルフ界を長きにわたって牽引し、他を寄せ付けない圧倒的な強さで、これほど力の衰えを知らないプロゴルファーを、私は見たことはありません。１９７３年のツアー制施行後に積み重ねた勝利数は、９４。あまりにも圧倒的な強さでした。男子プロゴルフのトーナメント記録には、『尾崎将司』の名が“これでもか”というくらい多く出てきます。賞金王に１２回もなっていたり、そのうち５回は連続して賞金王になっていたり、１５年連続で優勝していたり、５５歳２４１日にして優勝していたり、３２年続けて賞金シード資格を獲得し続けていたり、６６歳にして６２ストロークという驚異的なスコアを出してエージシュートを達成していたり・・・。そんな記録はここには書ききることができないほどです。記録とともに、強烈に記憶にも残るキャラクターの持ち主でもありました。第一線を退いて以降は、後身の育成に力を入れられ、近年ではその力が大きく開花しています。実は、ジャンボさんと私は同級生です。あまりにも早すぎます。でも、そんなジャンボさんの遺志は、間違いなく引き継がれていきます。安らかにお休みください」と悼み、その功績をたたえた。

また、ジャパンゴルフツアー選手会の谷原秀人会長も「訃報に接し、ただただショックを受けています。最大限の敬意と感謝をこめて、ジャンボさん、と呼ばせていただきます。ジャンボさんには僕がプロ転向してすぐの頃から、とてもかわいがっていただきました。２００３年の『マンダムルシードよみうりオープン』で、ジャンボさんを逆転して初優勝できたときにはなんだか急に一人前になれた気がして、胸が震えるほど嬉しかったことを、今でも覚えています。ファンのみなさんには豪快で、憎らしいほど強いイメージしかないかもしれませんが、ジャンボさんほど繊細で、シャイで、優しくて、面倒見のよい人はいません。僕もよく練習を見ていただきました。３０歳のころからジャンボさんのご自宅にもお邪魔させていただけるようになりましたが、そのたびにすさまじい練習量とゴルフ愛にも圧倒されるばかりでした。肋骨が折れている、とわかっても『ヒデ、大丈夫だ。原因が分かったからいいんだ』と笑って、痛いのに練習をやめようとしない。ジャンボさんのライバルの青木さんもそうですが、このお２人のゴルフ熱に勝てる人間は、この世界に誰もいない、と僕は思っています。今年になってかなり体調が悪いと聞いていましたが、病名や症状は誰にも明かさなかった。たぶん、そういう姿を誰にも見せたくないし、知られたくなかったからではないか。最後の最後まで、そういう美学を貫く姿にも、真のプロゴルファー像を見せていただいた思いです。長嶋茂雄さんを崇敬されていた。まさか、同じ年にジャンボさんまで失ってしまうとは。もっともっとお話がしたかった。もっともっと、教えていただきたいこともたくさんありました。今はただ哀しくて、寂しくて、無念の思いで一杯です。ジャンボさんと過ごした時間と思い出は、一生忘れません。これからも、僕らのことを見守っていてください。よろしくお願いします。」と偲んだ。

女子の上田桃子は「ジャンボさん。間違いなく日本のゴルフ界に火をつけてくださり今のゴルフ界があるのはジャンボさんあってだと思います！沢山の伝説と、ゴルフファンの作ってくださいました。その姿は子供ながらに凄いかっこよかったのを覚えてますし父がゴルフをテレビで見ていた私の幼少期にはいつもジャンボさんが映っていました キャディーの佐野木さんとのツーショットもほんとにかっこよかったです！！ジャンボ邸でも色々と教えて下さりとても優しく、身に余るご指導をくださったのは私の最高な思い出です。もう一度お会いしたかったです…。沢山の感動と心残るかっこよさをありがとうございました！ご冥福をお祈りします」と思いをつづった。

ＪＧＴＯの公式Ｘは「今までもこれからも男子ゴルフを語るに欠かせない、唯一無二の存在です。どうか安らかにお休みください。ありがとうございました」と悼み、感謝を綴った。スポーツ界からも悲しみの声が上がり、青学大駅伝部の原晋監督は「享年７８歳まだ早いではないか…対談＆ゴルフレッスンして頂きたい方でした。夢叶わず残念でならない。名プレーヤー＆豪快で華のあるゴルファーでしたね！謹んでお悔やみ申し上げます」と悼んだ。