¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÄÇ¯¼ý800Ëü±ß¤Î55ºÐÃËÀ¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÖÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ËÀïØË¡ÚFP¤¬·Ù¹ð¡Û
ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å60ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò°÷¤ÏµëÎÁ¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÌ¤Ç¼¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¼«¤é¼êÂ³¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ì¤Ç¼¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¡×¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤¢¤ëÃËÀ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯¶âÌ¤Ç¼¤Î´í¸±À¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡×Ì¤Ç¼¼Ô¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£
ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¤é¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË»¤·¤µ¤ä·Ð±Ä¾õ¶·¤òÍýÍ³¤ËÇ¼ÉÕ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ì¤Ç¼¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÌ¤Ç¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÈÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¡É¤ÎÃæ¿È
¼ò°æ¹¨¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î»Å»ö¤òÊ£¿ôÊú¤¨¡¢Ç¯¼ý¤Ï800Ëü±ß¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é»Å»öÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç»öÌ³½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿ô¥õ·îÃ±°Ì¤ÇÌ¤Ç¼¤òÊüÃÖ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ì¤Ç¼³Û¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¸á¸å¡£Éõ½ñ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¡ÈÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¡É¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤¿¼ò°æ¤µ¤ó¤¬ÂÁá¤Ë³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðº¹²¡¤¨¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢½ñ¤«¤ì¤¿ÄÉÇ¼¤¹¤Ù¤¶â³Û¤Ï¿ô½½Ëü±ß¡£Ä¹´ü´ÖÌ¤Ç¼¤òÂ³¤±¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢±äÂÚ¶â¤âÂç¤¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Çº¹²¡¤¨¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÀÄ¤¶¤á¤ë¼ò°æ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·ÆÄÂ¥¾õ¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Îº¹²¡¤¨¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
55ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êø¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÞ¤¤¤ÇÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ØÁêÃÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áë¸ý¤Ç¤ÏÊ¬³äÇ¼ÉÕ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢»ö¶È¤Î¼ý»Ù¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇËè·îÄê³Û¤ÇÄÉÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·¤ÎÂÕËý¤¬¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢¿¼¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¢ª²«¢ªÀÖ¡Ä¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î¡ÖÆÄÂ¥¡×¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤ë¤È
ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÆÄÂ¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½é´üÃÊ³¬¤Ï¡ÖÀÄ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ÇÇ¼ÉÕ½ñ¤äºÅ¹ð¾õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡Ö²«¿§¤ÎÉõÅû¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¡ÊºÇ½ªºÅ¹ð¾õ¡Ë¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë±äÂÚ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Ç¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤ÎÁ´³ÛÇ¼ÉÕ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¹ñ¤ÎÄ§¼ý¸¢¸Â¤¬¶¯¤¯¡¢º¹²¡¤¨¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤äµëÍ¿¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸í¤ê¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¤Ï¡ÖºÇ½ª·Ù¹ð¡×
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¯ÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðº¹²¡¤¨ÌÜÁ°¡×¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ò°æ¤µ¤ó¤ÏÊ¬³äÇ¼ÉÕ¤Ë¤è¤êºâ»º¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½½Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Öº£¤Ê¤é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·¸å¤Îµ®½Å¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¹¡£Ì¤Ç¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤ÎÉõÅû¤¬ÆÏ¤¯Á°¤Ë¡¢»êµÞÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉðÅÄ ÂóÌé
³ô¼°²ñ¼ÒFAMORE
ÂåÉ½¼èÄùÌò