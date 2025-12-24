¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¡¡Åì¼Ç¤¬Ê¡»ã»ÜÀß¤ËÁÝ½üµ¡Â£Äè
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æþ½ê¤¹¤ë»ÜÀß¤ÇÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅì¼Ç¤¬23Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¼«¼Ò¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¼ÇÃæÉô»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2008Ç¯¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿ÃæÉôÃÏ¶è¤Î½¾¶È°÷¤«¤é´óÉÕ¤òÊç¤ê¡¢Åì³¤4¸©¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¼«¼Ò¤ÎÀ¸³è²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸©¤Ç¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ð±àÊ¡»ã·¿¾ã³²»ùÆþ½ê»ÜÀß¡Ö¤¯¤¹¤Î¤ÎÀ¡×¤Ë¡¢Åì¼Ç»°½Å»ÙÅ¹¤ÎÁýÅÄÊÝ»ÙÅ¹Ä¹¤¬Ë¬¤ì¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼2Âæ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö·Ú¤¤¡×¤Ê¤É´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤é¤ì¤¿²ÈÅÅ¤Ïº£¸å¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÁÝ½ü¤ä¼«Î©»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¼Â½¬¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£