»°½Å¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê33.84¿Í¤ÇÁ°¤Î½µ¤«¤é¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¤¬·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë30¿Í¤ò6½µÏ¢Â³¤Ç¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ç¤Ï¡¢°ËÀª»Ô¤¬52.18¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Îë¼¯»Ô¤Ç43.5¿Í¡¢°Ë²ì»Ô¤Ç38.88¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢23Æü»þÅÀ¤Ç¸©Æâ¤ÇµÙ¹»¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¹»¤Ç³ØÇ¯ÊÄº¿¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ7¹»¤Ç³ØµéÊÄº¿¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡¦¼¼Æâ¤Î´¹µ¤¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£