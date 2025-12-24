「ごらん、赤ちゃんがいる家のクリスマスツリーだよ」



【写真】赤ちゃんがいる家のクリスマスツリーは……飾り付けがこんな感じに

こんなひと言とともに投稿された、星やリボンやボールなど色とりどりのクリスマスオーナメントがすべて上部に飾りつけられたクリスマスツリーの写真が「X」で注目されました。



写真を投稿したのは「ことり」（@c0telier）さん。ことりさんは3歳の娘さんと1歳の双子の息子さんたちのお母さんです。



「フォロー外から失礼します！我が家の去年のツリーです笑 どこのお家もこうなってるんですね、、笑」とやはり上部のみ飾り付けられたツリーの写真をリプライ欄に投稿する人や



「フォロー外失礼します！ 我が家のツリーはこんな感じでした！ 柵の隙間からオーナメント取られました」と柵の向こうに囲い込まれたツリーの写真をやはりリプライ欄に投稿する人や



「フォロー外から失礼します！ うちは普通に飾ってあったものが3歳と1歳によってこうなっていました」と、ツリー下部の1本の枝にオーナメントが集中的にぶら下げられている写真をリプライ欄に投稿する人も現れるなど広く共感を集め、記事執筆時点でポストには「4.3万件」もの「いいね」がつきました。



ことりさんにこのツリーを飾り付けた時のことをお聞きしました。



飾りつけ担当は3歳の娘さん！

ツリーの飾りを上部にまとめたのは、手が届くところにあると飾りで遊んでしまうため、もしくは赤ちゃんたちの安全のため…でしょうか？とお聞きすると「理由としてはそのどちらもですが、キラキラしていてどうしても魅力的なおもちゃに見えてしまうのでできるだけ手の届かないところへ…と飾り付けました」と話すことりさん。



なお「オーナメントはすべて娘が足台を持ちだして付けています」とのこと、とても上手にデコレーションされていますね。



子どもたちの反応は？

話題になった投稿に続けてことりさんは「ギリ届かない」というひと言とともに双子ちゃんのうちのひとりがツリーの下で飾りに手をのばすもあと少しで届かない様子を写した写真も投稿しています。



ことりさんはこのツリーへのお子さんたちの反応について「双子たちは、手が届かないことに気がつくと諦めたようです。3歳は毎晩イルミネーションをつけたり双子が近づくとツリーを守ったりと、張り切っています」といい、さらに「クリスマス当日は家族で家で暖かくしてゆっくりすごす予定です！」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）