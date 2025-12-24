ºç¸¶²¹Àô¤¬²¹ÀôÁíÁªµó¤Ç¼õ¾Þ¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÈÎ¹´Û¤ÎÏ¢·ÈÉ¾²Á
Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò³èÀ²½¤·¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó¡×¤Ç¡¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºç¸¶²¹Àô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤ÎÁ°ÍÕ»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î²¹Àô¹¥¤¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤äÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤Ç¤Î¾Þ¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºç¸¶²¹Àô¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È²¹ÀôÎ¹´Û¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢ÄÅ»ÔÌò½ê¤Ë¤Ïºç¸¶²¹Àô¤ä¼«¼£²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¼õ¾Þ¤ÎÊó¹ð¤ËË¬¤ì¡¢ºç¸¶²¹Àô¿¶¶½¶¨²ñ¤Î°ËÆ£ÇîÏÂ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¤Þ¤À´°À®¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÍÕ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖºÇÀ¹´ü¤ÈÈæ¤ÙÎ¹´Û¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¤ªÅò¤ÎÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÌ¥ÎÏ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·Àµ¡¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£