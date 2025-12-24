»°½Å¸©Î©¹â¹»4¹»¡¡2027Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤éÊç½¸Ää»ß¤Ø¡¡2030Ç¯¤ËÊÄ¹»
»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÀÐÌô»Õ¹â¹»¤Ê¤É¸©Î©¹â¹»4¹»¤Ë´Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë2027Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¸ÅÌ¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢1³ØÇ¯3³Øµé°Ê²¼¤Î¸©Î©¹â¹»¤¬¤¢¤ë6¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ËÍ¼±¼Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸©Î©¹â¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤äÇÛÃÖ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Î©¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤Î½¼¼Â¤äµ¬ÌÏ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀÐÌô»Õ¹â¹»¡¦¤¢¤±¤Ü¤Î³Ø±à¹â¹»¡¦Æî°ËÀª¹â¹»ÅÙ²ñ¹»¼Ë¡¦»ÖËà¹â¹»¤Î4¹»¤Ë´Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë2027Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤«¤éÊç½¸¤òÄä»ß¤·¡¢2030Ç¯¤Î3·î¤ËÊÄ¹»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¡±ÊÏÂ¿¶µ°éÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÊÏ©¤ÎÁªÂò»è¤òÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¸ÅÌ¸º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ÂÅÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤