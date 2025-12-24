¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É¥È¥è¥¿¡¦¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯½é¸ø³«¡ª ¤Û¤Ü¡Ö·Ú¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÂ²ó¤ê¤â¥¤¥¤¡ª ´üÂÔ¤ÎNATS¡ÖC91 SUPRA¡×¤È¤Ï
¡È¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×¥é¡É¡ª
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡ÊNATS¡ËÀ®ÅÄ¹»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÐÅ¸Í½Äê¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥×¥é¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë1Âæ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡NATS¤Ï1997Ç¯¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê¤ò³«Àß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤äÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÅÁÅý¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤Î¼Â¼Ö½é¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë°ìÂæ¤¬¡ÖC91 SUPRA¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Î¼ÖÎ¥¤ì¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¡¼¥×¥é¤ò¾®·¿²½¤·¤ÆºÆ¸½¤¹¤ëÄ©Àï¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¡×¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1280mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2230mm¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿åÎäÄ¾Îó3µ¤ÅûDOHC¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï64PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï92Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÀéÍÕ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ó¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥óÀ½¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¤Ë¥È¥è¥¿5ÂåÌÜ¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¡ÊÄÌ¾ÎA90¥¹¡¼¥×¥é¡Ë¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë4ÂåÌÜ¥¹¡¼¥×¥é¡ÊJZA80¡¿ÄÌ¾Î80¥¹¡¼¥×¥é¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤¬¤éÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤òÄÉµá¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤äÄÉ²Ã¥á¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢Â²ó¤ê¤Ï¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø´¹Áõ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢A90½ãÀµ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¾®·¿²½¤·¤¿Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÁõÃå¹½ÁÛ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢½©°Ê¹ß¤ÏFRP¤Ë¤è¤ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿¼è¤ê¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÂ¤·Áºî¶È¤Ø¤È¿ÊÅ¸¡£
¡¡11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½ãÀµ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎËÄ¤é¤ß¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥À¥¯¥È·Á¾õ¤òÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎC91 SUPRA¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖA90 Spider¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë·×²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£2Âæ¤ÎÂÐÈæ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£