½éÍ¥¾¡ÁÀ¤¦Àº²Ú½÷»Ò¤¬½éÀïÆÍÇË¡¢Âç¹õÃì¤¬ºÇÂ¿46ÆÀÅÀ¡õ18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¡õº£²ÆIH3°Ì¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Àº²Ú½÷»Ò88¡½79»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê24Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò2²óÀï¤Ç¡¢ºòÇ¯4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢88¡½79¡Ê31¡½17¡¢17¡½30¡¢23¡½24¡¢17¡½25¡Ë¤ÇÇË¤ê½çÅö¤Ë3²óÀï¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âç¹õÃì¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î46ÆÀÅÀ¡¢18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¤é¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°ìµ¤¤Ë6¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤·¤ÆÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£Âè2Q¤â¤¸¤ï¤êÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤ÏÁê¼ê¤ÎÂ®¹¶¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¢¤¦Å¸³«¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªQ¤ÏºÇÂç21ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤¬¡¢°ì»þ¤Ï5ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç·üÌ¿¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ë2ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤ÇÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ëÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º°ìÊâÌÜ¤ò¹ï¤ó¤À¡£