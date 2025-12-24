¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¤í¡ª¡×Ëå¤Ë¿¿Åß¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ØÊÄ¤á½Ð¤µ¤ì¡ÄÅìÂçÂ´¡¦ÍÌ¾É¾ÏÀ²È¤ÎÉã¡¢¾å¾º»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤Êì¡¢Í¥½¨¤ÊËå¡Ä¥¨¥êー¥È²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¤Ê¤¼¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤¿¤Î¤«
30ÂåÁ°È¾¤«¤é»Å»ö¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â¤»¤º¡¢¤Ò¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¨¥êー¥È¤È¤µ¤ì¤ëÈà¤Î¼Â²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÆüËÜÁ´¹ñ¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿ÍWorld Open HeartÍý»öÄ¹¤Î°¤Éô¶³»Ò»á¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸«¤¿¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ¹¬¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼¹Ù¹¤Ê¥¤¥¸¥á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëËå¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È
Ãø½ñ¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¼ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë»öÎã¤Ï¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤È¤¹¤ë¡£
¿Æ¤Ë±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¤¤¸¤á¨¡¨¡²Ö»³Î´»Ë¡Ê40Âå¡Ë
ËÍ¤¬Ëå¤«¤éË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ëå¤Ï´û¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹¡¢Î¾¿Æ¤¬ÉÔºß¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ÏËÍ¤Ë¹ó¤¤Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢Ëå¤ÎÅÜÀ¼¤ÇÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÏÆÊ¢¤ò½³¤é¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤µ¤Ë¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ø¤¤¤ó¤À¤è¡¢¥´¥ß¡ª¡×
¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëËÍ¤ÎÇØÃæ¤òËå¤Ï²¿ÅÙ¤â½³¤êÂ³¤±¡¢Æ¬¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤ÎÂ¤ò»ý¤Á¥Ù¥é¥ó¥À¤Þ¤Ç°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ãæ¤«¤é¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍê¤à¡¢³«¤±¤Æ¡ª¡×
¿¿Åß¤Î´¨¶õ¤ËËÍ¤ÏÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¶«¤ÓÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ëå¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¡¢
¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¤í¡ª¡×
Ê¬¸ü¤¤¥¬¥é¥¹¸Í¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈô¤Ù¡ª¡¡Èô¤Ù¡ª¡×
Ëå¤Ï²¼¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°ì»þ´Ö¶á¤¯¡¢ËÍ¤ÏÇöÃå¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤òÈ©¤Ë´¶¤¸¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÂ¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÃæÄË¤¯¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Û¤éÁá¤¯¹Ô¤±¤è¡ª¡¡¤ªÊì¤µ¤óµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
Ëå¤Ï¤Þ¤¿²¿ÅÙ¤âÇØÃæ¤ò½³¤Ã¤¿¤êÆ¬¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯Î©¤Æ¤è¥¯¥º¡ª¡×
Ëå¤ÏËÍ¤ÎÈ±¤ò摑¤ß¾å¤²¡¢Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¸¼´Ø¤Î¸°¤¬³«¤±¤é¤ì¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤À¡¢´¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
Ëå¤Ï¹²¤Æ¤Æ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Î°ú¤¸Í¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ´»Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡ª¡×
¡¡ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸°¤òÊÄ¤á¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤À¤±¤À¤è¡£¤½¤Ã¤È¤·¤È¤¤Ê¤è¡¢¤É¤³¤â°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
Ëå¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¿Æ¤òÍ¨¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¿¿²Æ¤Î¸á¸å¤â¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËËå¤¬ÆÍÁ³²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆËÍ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¸°¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤âËå¤ÏÊì¤Ë¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ËËÍ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Ìõ¤·¡¢ËÍ¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëå¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Ï¡¢Ëå¤Î·ëº§¤òÇËÃÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤ÏËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤éË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ëå¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ»à¤Ì¤Î¤À¤±¤Ï·ù¤À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤ëÊì¿Æ
ËÍ¤ÎÉã¿Æ¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÅìµþ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìÂç¤ò½Ð¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÃÏÊý¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¤¬ÃÏÊý¶ÐÌ³¤Î»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï²Ö»³²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä²¼¤ËËå¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢ÓÃÂ©»ý¤Á¤Ç¥¢¥È¥Ôー¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²Æ¾ì¤ÏÈ¾Âµ¤òÃå¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÈéÉæÉÂ¤òÍýÍ³¤Ë¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Ë¥×ー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ï¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ï»äÎ©¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤âË½ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¢¼¾¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ´»Ë·¯¡¢ÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡×
¥¢¥È¥ÔーÈ©¤ÎËÍ¤ò¸«¤ë¤È¿©Íß¤¬¼º¤»¤ë¤È¤Ç¤â¶ì¾ð¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥È¥Ôー¤¬°²½¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡¢µë¿©¤ÏËÍ¤À¤±ÀèÀ¸¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ê¤Ç¡¢¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤½÷À¤Ç¤·¤¿¡££Ð£Ô£Á¤äÃÏ°è¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÅÄ¼Ë¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó²ÈÄí¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Ã»Âç¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë½÷À¤Ë³ØÎò¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éã¤Ï¥¨¥êー¥È¤Ç¡¢Æ±Î½¤Î±ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤ÍÌ¾½÷»ÒÂçÂ´¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¹¡£Éã¤È¤Î³ØÎò³Êº¹¤Ë¡¢Êì¤Ï¿å¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¿å¤ÎÂ©»Ò¡×
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬²¼ÂÌÈ¢¤ä¥í¥Ã¥«ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÊì¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬È¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ï¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆüÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ìËÍ¤ÏÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤ª¤¤ÂÔ¤Æ¤è¡×
Ëå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¤òÅ¾¤Ð¤»¤¿ÅÛ¤Î¼ó¸µ¤ò摑¤ó¤Ç¿¦°÷¼¼¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ëå¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ÆÃË¾¡¤ê¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éËÍ¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¯¶ÚÆù¼Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Ëå¤ËÄß¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì°ÊÍèËÍ¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëå¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î¥¨ー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Ëå¤Î·»¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¥¹¥¯ー¥ë¥«ー¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ÍÆþ¼Ò¤Ç¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¦
Éã¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏÉã¤¬¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤â¤È¤Ë¤«¤¯¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²¶¤ÏÀ¨¤¤¤ó¤À¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
Éã¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¤Ä¤Þ¤êÁÄÉãÊì¤â¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¸øÌ³°÷¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦²È¤ËÎÉ²È¤Î¤ª¾îÍÍ¤¬²Ç¤¤¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤¬ÃúÅÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éã¤ÏÅìÂçÂ´¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥¨¥êー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤ËÉ¾ÏÀ²È¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤«É¾È½¤Ï»¶¡¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¤¬°å¼Ô¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°å³ØÉô¤òÄü¤á¤¿ËÍ¤Ï¡¢ÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤ò¼õ¸³¤·¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤ÊÂç³Ø¤Ê¤Î¤Ç»°Ï²¤È¤«¤ÏÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶È»þ¡¢´û¤ËÆó½½Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï·ë¶É¡¢½¢¿¦¤Ç¤Ï¿Æ¤Î¥³¥Í¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¥³¥Í¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯¤Î¤¤¤Ã¤¿¿·Â´¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥³¥ÍÆþ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ÏËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ËÍ¤À¤±¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¡¢±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤êÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤¤¤¸¤á¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏÇ¯¤À¤±¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ç¤¹¡£ÍË¾»ë¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¼Ò°÷¤Ë¤Ï½÷À¿Ø¤¬·²¤¬¤ê¡¢¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤Ä¤«¤º¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê¼þ°Ï¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤°¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¼Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ³«¶È¤·¤¿¤¤¤ÈÀâÆÀ¤·¡¢Ë¡²ÊÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»°Ç¯¤ÇË¡Ì³Çî»Î¤Î³Ø°Ì¤Ï¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»°½½ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¥³¥Í¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎË¡Ì³Éô¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â½÷À¼Ò°÷¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î½¢¿¦Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿Í¥½¨¤Ê½÷À¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿¿ÈÊ¬¤ÎÃË¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÏÈà½÷¤ÎËþÂ¤Î¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂà¼Ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯°ÕÍß¤ÎÁÓ¼º
³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÍ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë³°¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÅê»ñ¤Ç¤â¤·¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÍ¤ÏºÆ½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÊì¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êì¤âÈ¾¤ÐÄü¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤â¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡¢£Î£Ç£ÏÃÄÂÎ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶°ª¤È¤¤¤¦½÷À¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉþÁõ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¾¯¤·Ç¯¾å¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈþ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ½¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀ³Ê¼¡Âè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¤ËÎÁÍý¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤¯¥Þ¥Êー¤Î°¤µ¤äÁê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤µ¤ËËÍ¤Ï¶½¤¶¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ëー¥È¤Î¤¯¤»¤Ë¡¢¡ÖËÝÌõ²È¡×¤È¤Þ¤Ç¹ë¸ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â°ú¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸«±É¤ËÃÎÀ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¡×
¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÐþËý¤ÊÂÖÅÙ¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤é´ê¤¤²¼¤²¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤ÊËå¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿äÁ¦¤ÇÍÌ¾Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤¯¡¢´ïÍÑ¤Ë²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Â´¶È¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´ë¶È¤Î¥Ð¥ìーÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëå¤Ï¤¢¤ë´ë¶È¤Î½ÅÌò¤ÎÂ©»Ò¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÎÂ¸ºß¤¬·ëº§¤ÎÂÛÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¸µÇÀ¿å»öÌ³¼¡´±¤ÎÄ¹ÃË¤¬°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿Éã¿Æ¤¬Â©»Ò¤ò»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÍµÊ¡¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ï¥Ëー¥È¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î»þ´ü¡¢²ÈÂ²¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿°¤Éô¶³»Ò
¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¼ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù (¸¸Åß¼Ë¿·½ñ)
°¤Éô¶³»Ò
2025/11/27
¡Ò¤ª¶â¤¬¡Ó¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¡É¤è¤ê¤â¡È¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ÉÊý¤¬¿Í¤Ï²õ¤ì¤ë!
ÍµÊ¡¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²ÈÂ²¤Û¤É¡¢°Ç¤¬¿¼¤¤¡£
¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë――¤½¤¦¿®¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
²Ã³²¼Ô²ÈÂ²»Ù±ç¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤ª¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÈÂ²¡×¤À¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²´Ö¤Î»ÙÇÛ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃÇÀä¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÈÈºá¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ú¤¤³¤â¤êÅù¡¹¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÏËâÊª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï·è¤·¤ÆÈæÓÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤âºâ»º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿Í¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«?
¤ª¶â¤¬¿Í¤òÂÌÌÜ¤Ë¤·¡¢²ÈÂ²¤Î»õ¼Ö¤ò¶¸¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¬Ê¡¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òº¬Äì¤«¤éÌä¤¤Ä¾¤¹¾×·â¤Î°ìºý¡£