¡Ö¶»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¥Ë¥åー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹³µÄ¤â¡Ä¸µNHKÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¡Ê43¡Ë¤Î¡È±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡É²áµî¤È¶»¤òÄ¥¤ëº£

¡Ö43ºÐ¤Îº£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢40Âå¤Ç½éÄ©Àï¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·µ»ö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¸µNHK¥¢¥Ê¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¡Ê43¡Ë¤µ¤ó¤À¡£¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¿·Â´¤ÇÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ35ºÐ¤Ç¸½ºß¤Î¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£¼Â¤Ï¡ÖÃÙºé¤¡×¤À¤Ã¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¿Í¥¢¥Ê»þÂå¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÄ©¤àÃÝÆâ¥¢¥Ê
¡Ö°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Î»Å»ö¤ò·Ð¸³¡×
º£Ç¯11·î¤Ë½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¤Ç½éÄ©Àï¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä£±½µ´Ö¤Ç£±ËüDL¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦ÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡£
¼«¿È¤ÎInstagram¤ÏËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤äËËþ¤Ê¶»¸µ¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿µ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÎò¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸µNHK¥¢¥Ê¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ãæ±û¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏÊý½êÂ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤â¤½¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤Ê¤¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹â»þÂå¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Åç¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤âÍý·Ï»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢»Ê²ñ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤È¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¡£¤½¤ÎÊý¤Èµ¢¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤â¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤À¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ë¤Ç¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î½÷À¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤¦Æ»¡£Åö»þ£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Î¤¿¤á£±Ç¯´Ö¤ÎÎ±Ç¯¤ò·è°Õ¤·¡¢¡ØÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄ¹»¡Ë¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸½ºß¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Æ±´ü¤Ç¿ôÌ¾¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½¢³è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ー¶É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤µ¤¨ÄÌ¤é¤Ê¤¤¶É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÃÏÊý¶É¤â¼õ¤±¤Æ¡¢Í£°ìÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡£¹Åç¤«¤éÃ±¿ÈÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤Í½Êó¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÄ¿¹¤Îºùº×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥ê¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¤â¤·¤¿¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¸©¸â»Ô¤Ç¤âÀã¤Ï¹ß¤ë¤¬¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÀã¤Ï¤½¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤Ë¤âÀã¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ö¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤ÏËèÄ«Àã¤«¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤Ï¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÅö»þ¤Î¾å»Ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¼±¤È¿´¤Èµ»½Ñ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤âÂçÀÚ¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìËÌ»þÂå¤Ë·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤ª»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤Î¸å¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¾µ¡¤â·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÅìËÌ»þÂå¤Ë·ëº§¤ÈÎ¥º§¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃ¯¤«¤ÈÊë¤é¤·¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡£Î¥º§¸å¡¢²þ¤á¤Æ²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤è¤ê¤â»Å»öÃæ¿´¤ÇÆ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¤ª»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÈÄí¤è¤ê¤â»Å»öÃæ¿´¤ÇÆ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë½Ð¤·¤¿CDÉÕ¤¼Ì¿¿½¸¡ØMOTOKARA TOMOKA¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÃÝÃæÊª¸ì¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¿ôÇ¯´Ö¤ÎÅìËÌ»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤ØÂç°ÜÆ°¤·¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡Øµá¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Å¾¿È¤Î°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ë¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë²Æì¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤äÎò»Ë¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NHK²Æì¤µ¤ó¤Ë¤Ï£·Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
NHK²Æì¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÏÄ«¤Î£µÊ¬¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Î¤Û¤«Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤âÃ´Åö¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÂæÉ÷¤äºÒ³²ÊóÆ»¡¢Â®Êó¥Ë¥åー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¡¢ÊüÁ÷¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢²Æì¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÇÊóÆ»¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÆìÀï¤ò¥Æー¥Þ¤ËÏ¯ÆÉ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡ØÏ¯ÆÉ¥·¥¢¥¿ー¡Ù¤È¤¤¤¦²ñ¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»äÃ£¤¬¡¢À¼¿§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤À¤±ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò³§¤Ç¹Í¤¨¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤ëÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡×
NHK²Æì¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä
¤½¤ó¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö²Æì¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¢¥Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿½µ´©»ïÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡Ö½Ð¼ÒÁ°¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤â¡ÖÉÝ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÄ¾·â¼èºà¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¶»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ë¥åー¥¹¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¤´°Õ¸«¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¼Ò¤·¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤Ïµ¢¤í¤¦¡Ù¤È»ä¤ò¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢£±½µ´Ö¡¢²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤´°Õ¸«¤â»ä¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¶»¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ»ä¼«¿È¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡£Ã¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡Ö¥Õ¥êー¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È·èÃÇ¡£NHK²Æì¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿åÃå¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç»ä¤ÎÁÇ¤Î´¶¤¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶»¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤«¡Ø¤½¤ì¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶»¤Î¤³¤È¤ò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤êÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¼èºà³èÆ°¤òÈÖÁÈ¤ÇÎ®¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¿ÆÂ²¤¬¤ªÊè¤ÎÁ°¤Ç¤´ÃÚÁö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¡ØÀ¶ÌÀº×¡Ê¥·ー¥ßー¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢²Æì¸©Ì±¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÉ÷½¬¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤è¤êÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÈÖÁÈ¤ÇÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯£±·î19Æü¤Ç44ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÂèÆóÃÆ¤â½àÈ÷Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç½÷À¤«¤é¤Ï¡ØÆ±À¤Âå¤È¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤òÆÀ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¶»¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢43ºÐ¤Îº£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
