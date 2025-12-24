2025Ç¯1-11·î¤Î¡ÖÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¡×ÅÝ»º 82·ï¡¡ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë90·ïÂæ¤Ë¾è¤»¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡2025Ç¯1-11·î¤Î¡ÖÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¡×ÅÝ»º¤Ï82·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ41.3¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢2013Ç¯Æ±´ü¡Ê85·ï¡Ë°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë80·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤ËÁ°Ç¯¤Î68·ï¤ò¾å²ó¤ê¡¢2009Ç¯¤Î95·ï°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë90·ïÂæ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï76²¯5,000Ëü±ß¡ÊÆ±28.1¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÉéºÄ1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬15·ï¡ÊÆ±25.0¡óÁý¡Ë¡¢5²¯±ß°Ê¾å10²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬3·ï¡ÊÆ±200.0¡óÁý¡Ë¤ÈÃæ·øµ¬ÌÏ¤Ç¤âÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-11·î¤Î¡ÖÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¡×ÅÝ»º¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÅÝ»º¤Ï10·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü4·ï¡Ë¤È2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¤â¤Þ¤¿¡¢ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇË»º¤¬79·ï¡Ê¹½À®Èæ96.3¡ó¡Ë¤ÈÂçÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£¿ÍÅª¡¦»ñ¶âÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤¬Ë³¤·¤¤Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó·Ð±Ä¤¬íµ¤¯¤ÈºÆ·ú¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2025Ç¯1-11·î¤ÎÁ´¹ñ´ë¶ÈÅÝ»º¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¡×¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1-11·î¤Ï82·ï¡¢30Ç¯´Ö¤Ç3ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à
¡¡2025Ç¯1-11·î¤Î¡ÖÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¡×ÅÝ»º¤Ï¡¢82·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ41.3¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£1-11·îÈæ³Ó¤Ç¤Ï1996Ç¯¤«¤é¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¡¢2013Ç¯¤Î85·ï¡¢2009Ç¯¤Î83·ï¤Ë¼¡¤°¡¢3ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤ËÁ°Ç¯¡Ê68·ï¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢2009Ç¯¤Î95·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1-11·î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë74·ï¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢2021Ç¯¤ÎÅÝ»º¤Ï25·ï¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤Î»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¤Ç¤âÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÄÂ¾å¤²¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þµë°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Î¾ò·ïÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤¬¼ý±×¤Ë½Å¤¯°µ¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñ¶âÍ¾ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯¶È¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÅñÂÁ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£