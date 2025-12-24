ÀÅ²¬¸©¤ÎÃã¤Î»º½Ð³Û2°Ì¤ËÅ¾Íî ¼¯»ùÅç¸©¤ËÈ´¤«¤ì⋯2°Ì¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¡á2024Ç¯ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÅý·×
2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÃã¤Î»º½Ð³Û¤¬12·î23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÅ²¬¸©¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ËÈ´¤«¤ì2°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿ÇÀ¶È»º½Ð³ÛÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÀÅ²¬¸©¤ÎÃã¤Î»º½Ð³Û¤Ï214²¯±ß¤Ç¹ñÆâ2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°Ç¯Èæ:-4.0%¡Ë°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»º½Ð³Û¤Ï241²¯±ß¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°Ç¯Èæ:+12.6%¡Ë
ÀÅ²¬¸©¤¬Ãã¤Î»º½Ð³Û¤Ç2°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î°ìÈÖÃã¤Î²Á³Ê¤¬ÄãÌÂ¤·ÆóÈÖÃã°Ê¹ß¤ÎÀ¸»º¤òÍÞ¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»°ÈÖÃã°Ê¹ß¤ÎÀ¸»º¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌ¤Ç¤â¼¯»ùÅç¸©¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
