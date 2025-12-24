ÁðÆåµå¾ì¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆå¡ÊÎ¬¾Î¤·¤º¥¹¥¿¡Ë¡×ÀÅ²¬Å´Æ»¤¬Ì¿Ì¾¸¢5Ç¯5500Ëü±ß¡áÀÅ²¬¸©
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁðÆåµå¾ì¡×¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÅ²¬Å´Æ»¡×¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤Ï¡Ö¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆå¡×¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬Å´Æ»¤ÎÀî°æÉÒ¹Ô¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÁðÆåµå¾ì¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¡¢ÀÅ²¬Å´Æ»¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Î¸ø¶¦ÅÚÌÚ»ÜÀß¤Ç¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
µå¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤Ï¡Ö¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆå¡×¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¤·¤º¥¹¥¿¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬Å´Æ» Àî°æÉÒ¹Ô¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¡ÊÁðÆåµå¾ì¤Ï¡ËÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬Íè¤Æ¡¢¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¤ÊÅÁÀâ¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
·ÀÌó¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ç¡¢1Ç¯¤¢¤¿¤ê1100Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£