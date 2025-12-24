プロ野球・巨人の石塚裕惺選手が自主トレをともに行う予定の坂本勇人選手について語りました。

「まさか沖縄で一緒に生活して練習含め、一緒に過ごすのは僕もどんな感じか分からないけどすごく楽しみです」

子どもの頃テレビで見ていた選手と寝起きをともにして、練習に励む、というのはなかなか実感がわかないと語った石塚選手ですが、シーズン中、坂本選手に質問する場面が多く見られました。5月頃、ケガのリハビリをしていた石塚選手ですが、ちょうど同時期に2軍で調整していた坂本選手と練習を一緒にすることがありました。

「最初は緊張して、なかなか（坂本さんと）話せなかったんですが、（小林）誠司さんがよくしてくれて。キャンプからずっと一緒にやらせていただいて、誠司さんがうまく話せる雰囲気を作ってくれたんで、すごくありがたかったです」

小林選手のアシストを受け、現役レジェンドにキャッチボールの相手に選んでもらったり、守備でのアドバイスを聞けるまでになった石塚選手。9月に1軍に呼ばれたときに、坂本選手に自主トレに参加させてもらえないかお願いしたところ、快諾してくれたそうです。

「（勇人さんは）安定感があって、味方が安心する守備。それを目標にしてやっていけたらと思っています。スローイングも上手ですし、キャッチボールをしたときにきれいな質のいいボールを投げていたので、僕もそこにたどり着きたいなと思います。全部がすごい方ですが、少しでも近づけるように1月いろいろ学べたらなと思っています」

坂本選手も石塚選手については「明らかに周りの18歳と持っているものが違う。人としてしっかりしてるなと感じます」と口にしています。自主トレで2人がどんな化学反応を起こすのか、楽しみです。