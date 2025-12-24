Èá·à¤Î³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×È¯¸« Àï»þÃæ¤ËÊÆ·³¤¬·âÄÀ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î1944Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ò¼¯»ùÅç¸©¤Î°ÀÐÅç¶á¤¯¤Î³¤Äì¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÐÇÏ´Ý¤ÎÁ¥ÂÎ¡ÊÇò¤¤Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Á¥Ì¾¡Ë
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¥ÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÀÐÅç¤ÎËÌÀ¾¤ª¤è¤½10¥¥í¤Î¿å¿¼870¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î³¤Äì¤Ç¤¹¡£±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤ëÌµ¿ÍÃµººµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢±¦¸¿¤ÎÁ¥¼ó¶á¤¯¤ËÇò¤¤Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ÎÁ¥Ì¾¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐÇÏ´Ý¤Ï1944Ç¯8·î¤Ë²Æì¸©¤«¤éÄ¹ºê¸©¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀø¿å´Ï¤ÎµûÍë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÄÀË×¤·¡¢½¸ÃÄÁÂ³«¤Î³ØÆ¸¤ò´Þ¤à1500¿Í¶á¤¯¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë