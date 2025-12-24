歌手さくらまや（27）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。ダイエットや大学院生活に励んでいる近況を報告した。

さくらは「この頃は、来年のお仕事に向けてダイエットを始めています…」と書き出し、近影を公開。「そのご報告はまた後日（え？と思われるお仕事かも。※セクシー写真集ではありません）」とつづった。

また、現在は大学院で学んでおり「卒業論文が終わり、口頭試験の日程も決まりました。いやはや、山を幾つも越えなくてはいけませんね」とその苦労もつづった。

この投稿に、フォロワーからは「まやちゃん、綺麗になったね」「まやさん、口頭試験頑張ってくださいね！！ダイエットもあまり無理をされずに頑張ってくださいね！」「今度は口頭試験？ 大学院生は気が抜けないんだね。セクシー写真集じゃないよと牽制するとこ、まやちゃんらしいよ」などといったコメントが寄せられた。

さくらは10歳当時の08年に「史上最年少の演歌歌手」の触れ込みでデビュー。翌09年には「日本レコード大賞新人賞」「日本有線大賞新人賞」を史上最年少で獲得。「第60回NHK紅白歌合戦」の企画コーナー「子供紅白歌合戦」に紅組歌手としてゲスト出演、デビュー曲「大漁まつり」を熱唱した。21年3月に日大を卒業し、昨年4月から日大大学院総合社会情報研究科（通信制）で学んでいる。