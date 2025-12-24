ÉéºÄ³ÛÌó1²¯5000Ëü±ß¡¡¹©¾ì¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤Ê¤É¼ê¤¬¤±¤ë¶È¼Ô¤¬ÇË»º¡¡½»Âð¤Î²ÍÀß¤Ê¤É¤âÊ»±Ä¤·¤Æ°ì»þ2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤â¡Ä¶¥¹ç·ã²½¤ÇÇä¾å¸º¾¯¡¡¿·³ã¡¦½©ÍÕ¶è
·úÃÛ¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã»Ô¤Î¥±¥ó¥·¥ç¥¦·úÀß¤¬¡¢¿·³ãÃÏºÛ¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1996Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥±¥ó¥·¥ç¥¦·úÀß¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤é¤Î¼õÃí¤Ç»öÌ³½ê¤ä¹©¾ì¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢°ìÈÌ½»Âð¤ä»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Î²ÍÀß¹©»ö¡¢²òÂÎ¹©»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¡¢1997Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó2²¯2773Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ô¶·ÄãÌÂ¤äÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥¹ç·ã²½¤Ê¤É¤Ç¼õÃí¤Ï¸º¾¯¤·¡¢2019Ç¯5·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï5886Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â»±×¤â1344Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï9000Ëü±ßÂæ¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºÎ»»Åª¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢»ñ¶â·«¤ê¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
ÉéºÄ¤ÏÌó1²¯5000Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£