テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が24日、Threadsを更新。自身が出演する同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0時45分）のイベントチケットがネットで高額転売されていることを受け、注意喚起を行った。

同番組はお笑い芸人の永野とお笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるまによるトークバラエティー。初となるイベント「ひっかかりニーチェの集い 〜みんなで深淵を覗く会〜」が2026年3月20日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で昼夜2公演開催される。チケット料金は「テレ朝チケット」でS席8500円、A席5500円で販売されている。

三谷アナは、同チケットがネット転売サイトに出品されている画像を貼り付け、「全部転売 1枚8500円のチケットを2万で売ってるって何？A席も定価5500円です」と言及。「絶対買わないでください。20000円のやつ今取引中になってますけどすぐにキャンセルしてください」と呼びかけ、「許せないです。お気づきの方皆様通報をお願いいたします！本当に来たい！と思っている方に楽しんでいただきたいです」と思いをつづった。