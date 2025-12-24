´õÎÉÍü¤µ¤ó¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ²óÁÛ¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¸¡ººÁ°Ìë¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¸µ½÷Í¥¡¢´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î18Æü¤Ë´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±¤¬Ìá¤ê´íÆÆ¾õÂÖ¤òÃ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢´õÎÉÍü¤µ¤ó¤â¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
24Æü¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤Çº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¸¡¿Ç¡¦¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¡ººÁ°Ìë¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿°ìÇ¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¡ÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¡»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÄÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¤Ë¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¡×¤ÈÌ²¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡©¡©²¿¸Î¤«ÍýÍ³¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡¤½¤ì¤Û¤É²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤È¸À¤¦¤Û¤É»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ÆÈá¤·¤¯¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¡¡¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¡¡¤Ç¤â¡¢¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡¡º£¤Î»ä¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¿¤À¤¿¤ÀÊòÁ³¤È¤¹¤ëÌë¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï24Ç¯9·î¤Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯1·î¤ËÅ¾°Ü¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ò¹ðÇò¡£6·îËö¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£