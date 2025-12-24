【スヌーピー ヘッドセット ライト(Switch2/PC用)ホワイト/ブラック】 2026年1月下旬 発売予定 価格：各5,478円

タイプツーは、ヘッドセット「スヌーピー ヘッドセット ライト(Switch2/PC用)」を2026年1月下旬に発売する。カラーはホワイトとブラックの2種で、価格は各5,478円。

本製品は「ピーナッツ」のコミックに登場する「スヌーピー」と「ウッドストック」をデザインしたヘッドセット。2.4GHzレシーバーによる無線接続と有線での接続に対応し、音楽を聞くだけでなくSwitch2やPS5、PC用のゲームを遊ぶ際にも使用できる。

連続再生時間は約35時間とされており長時間の使用も可能で、充電時間は約2.5時間となる。可愛らしいデザインがポイントのヘッドセットになっている。

ホワイト

ブラック

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

www.snoopy.co.jp

(C) 2025 TYPE II Co., Ltd.