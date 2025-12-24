Campfire Audio¡¢½éÂåIEM¤«¤é10¼þÇ¯µÇ°¡ÖAndromeda 10¡×¡£2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿BA¡ß10´ð
Andromeda 10
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢Campfire Audio¤Î½éÂåIEMÈ¯Çä¤«¤é10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¡ÖAndromeda 10¡×¤ò1·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï298,000±ßÁ°¸å¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê½éÂåAndromeda¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢²»¶ÁÀß·×¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²»¶Áµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤òÍ»¹ç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·³«È¯¤Î10¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤òºÎÍÑ¡£10´ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¡¦¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢(BA)¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï½éÂåAndromeda¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê5¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤«¤é¡¢ÇÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¿ô¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¬Ã´¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢4´ð¤ÎÄã°è¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢4´ð¤ÎÃæ°è¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢2´ð¤Î¹â°è¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖBA¤Î»ý¤ÄÌÀÎÆ¤µ¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ²òÁüÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àBA¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î²»¶ÁÀß·×µ»½Ñ¡¦¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë±ü¹Ô¤¡¦Î©ÂÎ´¶¡¦Ë×Æþ´¶¡¦°ìÂÎ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÈ¼«Àß·×¤ÎNoise-Elimination Mid-Circuit(NEMC)¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£4´ð¤Î¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸ÍÑBA¤ò¿·¤·¤¤²óÏ©¹½À®¤Ç¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÇÛÀþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BA¥É¥é¥¤¥ÐーÆÃÍ¤ÎÈùºÙ¤Ê¥ê¥ó¥®¥ó¥°¤ä¥Î¥¤¥ºÀ®Ê¬¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±°ì¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÊ£¿ôÀÑÁØ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÉÔÍ×¤Ê¶¦ÌÄ¤ä´³¾Ä¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÇÎØ³Ô¤ÎÌÀÎÆ¤ÊÃæ°èºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ãþÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È»Å¾å¤²¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡£Andromeda¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥êー¥ó¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
Campfire Audio¤ÎIEM¤È¤·¤Æ½é¤Î¡¢¥«¥¹¥¿¥à2¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òºÎÍÑ¡£ÉÕÂ°¤ÎTime Link Cable¤Ï¡¢½ãÆ¼¤È¶ä¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿6¿ÄÆ³ÂÎ¡£ÆþÎÏÃ¼»ÒÊÑ¹¹·¿¥¤¥ó¥¿ー¥³¥Í¥¯¥È¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¡¢3.5mm¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢USB-C DAC¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
USB-C¥×¥é¥°¤ÎDAC¤Ë¤Ï¡¢Cirrus Logic Master HiFi¡ÖCS43131¡×¤òºÎÍÑ¡£ºÇÂç384kHz/32Bit¡¢¤ª¤è¤ÓDSD256¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï5Hz～20kHz¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï8.5¦¸¡÷1kHz¡£ÆþÎÏ´¶ÅÙ¤Ï94dB@1kHz - 12.10mVrms¡£