¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.89¡¡4.10¡¡6.89¡¡4.47
1MO¡¡8.51¡¡5.07¡¡7.43¡¡5.54
3MO¡¡9.00¡¡5.55¡¡7.76¡¡6.24
6MO¡¡9.20¡¡5.80¡¡8.08¡¡6.72
9MO¡¡9.33¡¡5.99¡¡8.30¡¡7.05
1YR¡¡9.41¡¡6.20¡¡8.48¡¡7.32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.74¡¡5.65¡¡5.38
1MO¡¡7.75¡¡7.39¡¡6.30
3MO¡¡8.32¡¡8.34¡¡6.83
6MO¡¡8.74¡¡8.80¡¡7.02
9MO¡¡9.00¡¡9.07¡¡7.18
1YR¡¡9.20¡¡9.32¡¡7.37
Åìµþ»þ´Ö10:32¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÊª¤Ï£·¡óÂæ¸åÈ¾¡¢°ì»þ¤è¤ê¤Ï¾å¾º¤â¡¢¿å½àÅª¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÊª¤Ï£·¡óÂæ¸åÈ¾¡¢°ì»þ¤è¤ê¤Ï¾å¾º¤â¡¢¿å½àÅª¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£