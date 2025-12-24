HiBy¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤êºÇ¾å°ÌDAP¡ÖRS8 II¡×¡£¿·³«È¯¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ó¥×¡×
¡ÖRS8 II¡×
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢HiBy Music¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー(DAP)¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖRS8 II¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï598,000±ßÁ°¸å¡£¥«¥éー¤ÏBlack¤ÈGold¡£
2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖRS8¡×¤«¤é3Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¸å·Ñµ¡¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¿·À¤Âå¡ØRS¥·¥êー¥º¡Ù¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
HiByÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»½èÍý¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¢¤ë¡ÖDARWIN¡×¤Ï¡¢Á°À¤Âå¤«¤é¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÁ´ÂÎ¤òºþ¿·¤·¤¿¡ÖDARWIN III¡×¤Ë¿Ê²½¡£Äñ¹³ÁÇºà¤äÇÛÃÖ¹½Â¤¡¢FPGA¤Îµ¬ÌÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥à½èÍýÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀºÅÙÄñ¹³´ï¤ÎºÎÍÑ¤ÈSMT¼ÂÁõÁ°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢D/AÊÑ´¹²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÈùºÙ¤Ê¸íº¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀÏ¡£HiByÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¥ì¥Ù¥ë¤ò½¾ÍèÈæ¤ÇÌó1/10¤Ë¤Þ¤ÇÄã¸º¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»½ÑÅª¿Ê²½¤¬¡Ö¤è¤ê½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ê¥í¥°ºÆÀ¸¤È¡¢¼«Á³¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼Â¸½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎDARWIN III¤Ï¹âÀÇ½FPGA¡¢R2R¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢ÆÈÎ©ÅÅ¸»Àß·×¤Î3ËÜÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÀÇ½FPGA¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖRS8¡×¤Î5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë100K¥í¥¸¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È212´ð¤Î¹âÂ®DSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£¤½¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ç¡¢½¾Íè¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿®¹æ½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
R2R¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢HiByÆÈ¼«¤ÎR2RÊÑ´¹¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¡£¼ÂÂ¬¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆR2R¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÏÀÃÍ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÀºÌ©¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¢ª¥¢¥Ê¥í¥°ÊÑ´¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¹âÂ®ÅÅ»Ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¸ÄÊÌ¤ÎÊ¬°µÄñ¹³¤òÀ©¸æ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥³ー¥É¤ËÃé¼Â¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¿®¹æ¤òºÆ¸½¡£¹â¼þÇÈ¥Î¥¤¥º¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÇÓ½ü¤·¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÅÅ¸»Àß·×¤Ï¡¢º¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò´°Á´¤ËÅÅ¸»Ê¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯´³¾Ä¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¡£¤µ¤é¤ËÂ¿ÃÊ³¬¹ß°µ²óÏ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ¸»¥ê¥Ã¥×¥ë½üµîÈæ(PSRR)¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤ê¥Ô¥å¥¢¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÂÐ±þ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÏºÇÂç1,536kHz/32bit¤Þ¤Ç¤ÎPCM¤ÈDSD 1024¡£MQA 16xÅ¸³«¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
HiByÆÈ¼«¤Î¿·³«È¯¡ÖAdaptive Amplifier(¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ó¥×)¡×¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£Class A¤ÈClass AB¥¢¥ó¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
Class A¥¢¥ó¥×¤Ï¾ï¤ËºÇÂç½ÐÎÏ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë¤«¤Ê¶îÆ°ÎÏ¤ÈÂ¨±þÀ¡¢Í¥¤ì¤¿²»¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¬¡¢È¯Ç®¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Class AB¥¢¥ó¥×¤Ï¸úÎ¨À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ó¥×¤Ï¡¢ºÆÀ¸Ãæ¤Î²»³Ú¿®¹æ¤òFPGA¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·¡¢½Ö»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¶îÆ°¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯²»¤¬È¯À¸¤¹¤ë20¥ß¥êÉÃÁ°¤ËClass A ¥âー¥É¤Ø¼«Æ°ÀÚÂØ¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥È¤äÀÅ¤«¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ÏClass AB¥âー¥É¤Î64ÃÊ³¬À©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢²»¼Á¤ÈºÆÀ¸»þ´Ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ê¥í¥°½ÐÎÏ¤Ï3.5mmÃ¼»Ò(Phone/Line Out·óÍÑ)¤È4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹Phone Out¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹Line Out¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþ½ÐÎÏ¤È¤·¤ÆI2S(HDMI¥ß¥Ë¥¿¥¤¥×C)¡¢USB-Type C(S/PDIF¡¢USB¥ªー¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ)¤òÈ÷¤¨¤ë¡£Bluetooth½ÐÎÏ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Wi-Fi 7¤ËÂÐ±þ¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢USB DACÆþÎÏ¡¢BluetoothÆþÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¡£BluetoothÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢½ÐÎÏ¤¬SBC¡¢AAC¡¢LDAC¡¢aptX¡¢aptX HD¡¢aptX Lossless¡¢aptX Adaptive¡£ÆþÎÏ¤ÏSBC¡¢AAC¡¢LDAC¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢Adaptive AmplifierÍøÍÑ»þ¤Ç¡¢3.5mmÀÜÂ³¤ÇÌó17»þ´Ö¡¢4.4mmÀÜÂ³¤ÇÌó15»þ´Ö¡£ºÇÄ¹¤ÏClass ABÍøÍÑ»þ¡¢3.5mmÀÜÂ³¤ÇÌó20.7»þ´Ö¡£
ºÇÂç12A(PD3.0µ¬³Ê´¹»»¤ÇÌó80W)¤Î¹âÅÅ°µ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖQualcomm Dragonwing QCS8550 SoC¡×(Snapdragon 8 Gen 2ÁêÅö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à)¤òÅëºÜ¡£ºÇÂç2,500 GFLOPS ¤Î½èÍýÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1¡Ü4¡Ü3¹½À®CPU¤È¡¢48TOPS¤ÎÀÇ½¤ò¸Ø¤ëÂè8À¤ÂåAI¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¿®¹æ½èÍý¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤Ï16GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï512GB¡£ºÇÂç2TB¤ÎmicroSD¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
OS¤Ï¡¢HiByÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖHiByOS Android¡×¡£°ìÈÌÅª¤ÊAndroid OS¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°½èÍý¤ò´°Á´¤Ë²óÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI²»¶ÁºÆ¸½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSankofa(¥µ¥ó¥³¥Õ¥¡)¡×¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£LP¡¢MD¡¢CD¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥Ã¥¡¢¥êー¥ë¼°¥Æー¥×¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Î²»¶ÁÆÃÀ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¸½¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¥é¥Ü¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢AIÊ¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤¬³Æ¥Èー¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡£
ãþÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤«¤éºï¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ãー¥·¹½Â¤¡£1Ëç¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¡¢6¼ïÎà¤ÎCNCÀºÌ©²Ã¹©¥×¥í¥»¥¹¤È¡¢17ÃÊ³¬¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò·Ð¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢19»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¼êºî¶È¤Î¸¦Ëá¤Ç¹â¤¤¼Á´¶¤òÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
²¦´§¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥Î¥Ö
¥¬¥é¥¹À½¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È¤âºÎÍÑ¤·¤¿
¥Ü¥ê¥åー¥à¥Î¥Ö¤Ë¤Ï¡¢²¦´§¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£HiByÆÈ¼«¤ÎDARWIN¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ãþÂÎ¤Ë°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿Ï»³Ñ·Á¥Ü¥¿¥ó¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¥¬¥é¥¹À½¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È¤âºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌÀ¤È¹â¹äÀ¡¢ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï5.5·¿¤Ç¡¢²òÁüÅÙ¤Ï1,080¡ß1,920¥É¥Ã¥È¡£³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï148.5¡ß75.7¡ß24.1mm(½Ä¡ß²£¡ß¸ü¤ß)¡¢½Å¤µ¤Ï411g¡£