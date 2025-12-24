¡Ö¼çÌòµé¡×Áª¼ê¤¬¼Â¤Ï¡Ö3¿Í¤À¤±¡×¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤³¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤¿¡ÈÅØÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑ¡É¤Î±Ñ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï¡¡Íèµ¨¤ÎÆüËÜÃË»Ò¤Ï5¿Í»²Àï¡Ú2026Ç¯Å¸Ë¾¡Û
¥Þ¥¥í¥¤¤È¶¥¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ó
¡¡À¤³¦¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÂ¿ºÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ô¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼çÌòµé¡×Áª¼ê3¿Í¤È¡Ö¤½¤³¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤¿¡×±Ñ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Âç²ñ¡¢¡ÖÂè5¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎJ.J.¥¹¥Ý¡¼¥ó¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·îÍËÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿3¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Þ¤À1¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¥í¥¤¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Éé¤±Êý¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢17ÈÖ¤ÇÃÓ¤ËÍî¤È¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤Æ¼«ÌÇÅª¤ËÇÔËÌ¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤È¶þ¿«´¶¤¬3¤«·î¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ó¤â¼þ°Ï¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ½ÁÛ¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Þ¥¥í¥¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¼«¿®¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢4·î¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë½éÍ¥¾¡¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¸åÈ¾¤ËÂçÊø¤ì¤·¤Æ¹æµã¤·¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢
¡ÖÄ¹¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¡£Áá¤¯Êì¹ñ¤Ë¤¤¤ëÉã¤ÈÊì¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡¤È¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤ÎÁ´ÊÆ¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎºÝ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1·îËö¤ËÀïÀþÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢5·î¤ÎCJ¥«¥Ã¥×¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥óÁª¼ê¸¢¤ÇÁá¡¹¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ´ÊÆ¥×¥í¤Ç¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë²¦¼ê
¡¡¤½¤·¤Æ6·î¡£Æñ¥³¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥¯¥â¥ó¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ó¤¬¼ó°Ì¤«¤é1ÂÇº¹¤Î2°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ç¥Þ¥¥í¥¤¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¤È¤¤â¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Éé¤±Êý¤À¤±¤Ï·ù¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥â¥ó¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç5¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï12ÈÖ¡¢14ÈÖ¡¢17ÈÖ¤È¼¡¡¹¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Î18ÈÖ¤Ç¤Ï20¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«»ö¤ËÄÀ¤á¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Íî¤Á¤Æ¤âÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Î¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È¸µµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÈÂ¸ºß¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ7·î¡£Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Î¸Î¶¿¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ý¡¼¥È¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤ËÈá´ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È·üÌ¿¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢Á´ÊÆ¥×¥í¤Ç¾¡¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ñ¡¼¤Ê¤é¥°¥Ã¥É¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁ´ÊÆ¥×¥í¤ÈÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4¾¡¤òÃ£À®¡£Áá¤¯¤â¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¼çÌò¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÂè5¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿5Âç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ï¥Þ¥¥í¥¤¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢3»î¹ç¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤ò¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬À©ÇÆ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼çÌòµé¡×Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤Î¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼çÌò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤¬¡¢Èá´ê¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ÆÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤Ï²¤½£¤ÎDP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»7¾¡¤òµó¤²¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤«PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢¿´¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËè½µ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡Ç¦ÂÑ¤ÈÅØÎÏ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹Ù³°¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ì¥¤¥¯¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤ò»¾¤¨¤ë¡Ö¥È¥ß¡¼¡ª¡¡¥È¥ß¡¼¡ª¡×¤ÎÂç¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔËþ¤â»Ä¤Ã¤¿1Ç¯¡×¤È
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢2025Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥¥í¥¤¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤«¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼êÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¤ÎÂè1Àï¡¢¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤ò´Þ¤àÇ¯´Ö6¾¡¤òµó¤²¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎºÂ¤òÆ²¡¹°Ý»ý¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼êÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¡Ö2025Ç¯¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â²¿¤è¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔËþ¤â»Ä¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡ÖìÅÍß¤Ê¥´¥ë¥Õ¡×¤Ë¡©
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Î2026Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡¢¥Þ¥¥í¥¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤À¡×¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤äDP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÀ®ÀÓ¤ä¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿»ÑÀª¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Î2026Ç¯¤¬2025Ç¯°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤òµó¤²¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ìÅÍß¤Ê¥´¥ë¥Õ¤òÈäÏª¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î2026Ç¯¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÃÀ¤Ê¾¯¿ôÀº±Ô²½¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥ë¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¾Íè¤Î125Ì¾¤«¤é100Ì¾¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤â¡¢½¾Íè156Ì¾¤À¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï144Ì¾¤Ø¡¢144Ì¾¤Ï132Ì¾¤Ø¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥ê¥à²½¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤ä¶¥µ»À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¸úÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜÃË»ÒÀª¤Ï5¿Í
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜÀª¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤òÊÝ»ý¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡¢µ×¾ïÎÃ¡¢¶âÃ«Âó¼Â¤Î3Ì¾¤Ë¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¡¼¥ó¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¾º³Ê¤·¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ç·×5Ì¾¤¬¥Õ¥ë¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤ÎQ¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤Ç²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¶â»Ò¶îÂç¡¢¿ù±ºÍªÂÀ¡¢ÀÐÀîÎË¤Î3Ì¾¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¥³¡¼¥ó¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤ß¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥ê¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤È²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ë8Ì¾¤â¤ÎÆüËÜÀª¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
çÕ±Û±à»Ò¡Ê¤Õ¤Ê¤³¤·¡¦¤½¤Î¤³¡Ë
¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ÉðÂ¢µÖÃ»´üÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¡£1993Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢ºßÊÆ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ25Ç¯´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ø°Ü¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤äTV¡¦¥é¥¸¥ª¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Î¿¹¡Ù¡ÊÉö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØºÍÇ½¤ÏÍ¸ÂÅØÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎËÑëÄÎÏ¡Ù¡ÊÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÌõ½ñÂ¿¿ô¡£1995Ç¯°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¼èºà¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡ØTIGER WORDS¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¡Éü³è¤Î¸ÀÎî¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô