²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÁ÷ÉÕ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»á¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¡¡É½¾ðÊÑ¤¨¤º¡Ö¤â¤¦¤¹¤°ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×Àë¸À
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏºµÄ°÷¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¤Ç¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å²èÁüºï½ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃËµÄ°÷¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¡¢¸µµÄ°÷¤é¤¬½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Ï²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢Âç¶õ¹¬À±»á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼µÄ°÷¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾»á¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬ËÌÂ¼»á¤Ë¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ËÌÂ¼»á¤Ï¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤«¤éÆâÍÆ¾ÚÌÀÄº¤¤¤Æ¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åºï½ü¤·¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÇÏª¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤³¤³¡¢°ìÈÖ¥ä¥Ð¥¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì±þËÜ²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È²ÏÌî»á¤Ë¼ÁÌä¡£²ÏÌî»á¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡Ö¤â¤¦¤¸¤ÁÊ¾Ù¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Ë²ÃÆ£¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤ÈÁÊ¾Ù¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆ¼ÁÌä¡£²ÏÌî»á¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤¿¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Î²ÃÆ£¤â¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï£Ø¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£