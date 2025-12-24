¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2026Ç¯ 4¡¦5¹çÊ»¹æ¡Û 12·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§400±ß

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2026Ç¯ 4¡¦5¹çÊ»¹æ¡×¤òËÜÆü12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡ÖÝ¯ºä46¡×¤Î¥¨ー¥¹¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹¹¬¤»Á´³«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬8¥Úー¥¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¡£

¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥êー¥º¤È¼Â¼Ì±Ç²èÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×¡£¡Ö·ã¥¨¥´2Âç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¤È¡¢ÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡Ö¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë»ä¤Î²Ä°¦¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥é¥È¥ê¥£¡×¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡¹æ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¡Ö¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£