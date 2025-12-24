「もちろん、彼を留めておきたい」今夏の移籍は叶わなかった前田大然、去就はどうなる？ セルティック新監督が残留希望を公言
セルティックのウィルフリード・ナンシー監督が、前田大然の去就に言及した。英公共放送『BBC』が伝えている。
28歳の日本代表FWは今夏、ステップアップを目指すも叶わず。９月の代表活動時に「次のステップに行きたいというのはクラブにずっと伝えていたなかで、セルティックが上手く補強できなかったので、『出せない』と最終的に言われた」と、オファーがあった事実とともに打ち明かした。
今月に就任したナンシー監督だが、昨季MVPの発言は当然把握している。「彼はここで本当に幸せだ。以前、移籍の機会があったことは承知している。ただ、現時点では我々と共にいて、ここにいることを喜んでいる」と説明した上で、こう願いを込めた。
「もちろん、我々は彼を留めておきたい。彼もそれを理解している。彼が留まってくれるよう願っているよ」
前田は横浜F・マリノスからセルティックに加入以来、左ウイングとCFを担っている。48歳のフランス人指揮官はポジションにも触れ、次のように付け加えた。
「彼が中央でスタートすると、サイドに走り込んで攻撃する。サイドでスタートすると、ゴールに向かって走り込む。彼は９番（CF）としても活躍できるが、周囲の選手たちのサポートが必要だ。それにボールキープもできるが、走り込みやコンビネーションを好む。
戦術的にも非常に興味深い選手だ。彼をサイドに配置すると、何かが起こるからね。彼がウイングにいることを利用し、中央から攻撃を仕掛けることもできる。状況次第だ」
前田は昨季に公式戦33ゴールをマークした一方で、今季は７ゴールに留まっている。去就がどうなるかは分からない。選択肢を増やすためにも、新監督のもと得点ペースを上げ、自身の価値をより高めたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
