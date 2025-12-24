大会直前にまさかの選手変更…U-22日本代表、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾が怪我で離脱。７月にA代表初招集の19歳
日本サッカー協会（JFA）は12月24日、『IBARAKI Next Generation Cup2025』に臨むU-22日本代表において、選手変更を発表した。
名古屋グランパスのGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾が、怪我のためにチームを離脱。これに伴い、代わって明治大のGK濱崎知康が追加招集される。
IBARAKI Next Generation Cup2025は12月24日から27日にかけて茨城県のケーズデンキスタジアム水戸で開催。U-22日本代表は、この大会開幕直前にメンバー変更を余儀なくされた。
ピサノは名古屋のアカデミー出身で、2025年シーズンにトップチームでJ１デビューを果たした19歳の大型GKだ。正GKの負傷を受けて５月からリーグ戦で先発出場を重ね、安定したパフォーマンスで定位置を確保。７月にはE-１選手権の日本代表に初選出され、代表デビューも飾るなど飛躍のシーズンとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
