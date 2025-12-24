Vaundy『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vaundyが、18歳世代1,000人が集結したNHK『18祭（フェス）』のテーマソング「呼び声」を12月24日に配信リリースした。

■「本気」をテーマに1,000人の18歳世代と共演

アーティストが18歳世代の様々な想いを聞いて新曲を制作し、その曲を1,000人の18歳世代と一緒にパフォーマンスで共演するNHK『18祭（フェス）』。

Vaundyが担当した開催9回目となる2025年は、「本気」をテーマに全国から若者が集結。12月23日22時より番組がオンエアとなり、番組内で18歳世代の「本気」を受け取ってVaundyが書き下ろした新曲「呼び声」が1,000人の若者と共に披露された。

年末には『NHK紅白歌合戦』で「Tokimeki」を披露することも発表となっているVaundy。2026年2月からスタートする男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』は全公演完売。好評につき機材席解放、ステージサイド席などがチケット受付中となっている。詳細はドーム公演特設サイトをチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「呼び声」

