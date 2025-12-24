11時の日経平均は139円高の5万552円、アドテストが97.60円押し上げ 11時の日経平均は139円高の5万552円、アドテストが97.60円押し上げ

24日11時現在の日経平均株価は前日比139.97円（0.28％）高の5万552.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は728、値下がりは769、変わらずは102。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を97.60円押し上げている。次いで東エレク <8035>が69.19円、スクリン <7735>が16.78円、ファナック <6954>が16.21円、イビデン <4062>が13.20円と続く。



マイナス寄与度は47.13円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が22.06円、ＫＤＤＩ <9433>が8.02円、ソニーＧ <6758>が7.86円、ダイキン <6367>が6.85円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、陸運、鉄鋼と続く。値下がり上位には保険、空運、銀行が並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

