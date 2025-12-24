»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤ºÊ¤È¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤É×¡£ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºî¤í¤¦¡¢»Ò¶¡¡×É×¤Î°ì¸À¤Ë¥â¥ä¥Ã¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¡£¤â¤¦¤¹¤°36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥«¤Ï¤½¤í¤½¤í»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·Â³¤±¤ë¡£¼«Á³¤ËÇ¥¿±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç...Ç¥³è¤ò¤¢¤»¤ë¥ß¥«¤Ï¡¢É×¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤¬¡©Ì¡²è²È¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó(@gura_hamuco)¤Î¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×(ÃÝ½ñË¼)¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºî¤Î·Ð°Þ¤äÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
·ëº§5Ç¯ÌÜ¡¢36ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¡£É×ÉØÃç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç¡¢ºÊ¤Î¥ß¥«¤ÈÉ×¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤í¤½¤í»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥ß¥«¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃÂê¤ò°ï¤é¤·Â³¤±¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥ß¥«¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢É×¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºî¤í¤¦¡¢»Ò¶¡¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤¦¾Ã¶ËÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºî¼Ô¤Î¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤¤½÷À¡×¤È¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤¬»Ò¶¡¤ÏÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íß¤·¤¤ÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤ÇÉ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥Ã¤È²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Öº£¤Ï¤â¤¦»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¿ÍÁ°¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¼Ò²ñ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤òÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡ØÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ÎÍÌµ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Î³ëÆ£¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìºî¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£