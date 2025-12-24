´Ú¹ñ½é¤Î¾¦ÍÑ¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤âÄ¾¸å¤Ë°Û¾ï´¶ÃÎ¤·Íî²¼¡¢ÇúÈ¯¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï·ãÎå¤ÎÀ¼
2025Ç¯12·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Þ¥Í¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ±´Ö±§Ãè´ë¶È¥¤¥Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊINNOSPACE¡Ë¤¬´Ú¹ñ½é¤Î¾¦¶ÈÍÑ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ï¥ó¥Ó¥Ã¡¦¥Ê¥Î¡ÊHANBIT¡ÝNano¡Ë¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤¬µ°Æ»ÅêÆþ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ÏÃÏ¾å¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥éÈ¯¼Í¾ì¤«¤é23Æü¸áÁ°10»þ13Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1Ê¬¸å¤Ë±ê¤¬¹¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ·Ñ¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤Ë¶õÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢µ¡ÂÎ°Û¾ï¤Ç¡Ö¼«Æ°Íî²¼¡×¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¡¢ÃÏ¾å¤ËÍî²¼¸å¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÃÊÌÜ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÀµ¾ï¤ËÅÀ²Ð¤·¤ÆÈô¹Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤éÌó30ÉÃ¸å¤Ëµ¡ÂÎ¤Î°Û¾ï¤¬´¶ÃÎ¤µ¤ì¡¢Íî²¼¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¶è°è¤ÇÃÏÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈï³²Ãû¸õ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¸¶°ø¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¡¢³ÎÊÝ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡×¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ò¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÆÃæ°õÆü¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤é´Ú¹ñ¤âÅöÁ³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹Ôºø¸í¤ò¤É¤Î¹ñ¤â´ë¶È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ïµ»½ÑÎÏ¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ô¤ç¤ó¤È¿È¤ËÉÕ¤¯¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼Â¸³¤È¼ºÇÔ¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¤Ê¡×¡ÖÀµÅö¤Ê¼ºÇÔ»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Ê¤è¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë