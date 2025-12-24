MBS³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¡ÖÆüËÜ°ì»ëÄ°¼Ô¤Ë¶á¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊóÆ»¤Ë¾ðÊó¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÖÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Þ¥ë¥Á¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëMBS¡¦³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¡£¡Ö¾Íè¡¢ÊóÆ»¡¦¾ðÊó¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤À¡¢¹Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´ïÍÑ¤¬¤æ¤¨¤ËÇº¤àËèÆü¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¡£Êì¿Æ¾ù¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÂ¤Ïµ¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êì¤Î¸ý¥°¥»¤Ç¡Ö¾®Ãæ¹â¹»³§¶Ð¾Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¾®³Ø1Ç¯¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃæ³Ø¤«¤éÁÏºî¥À¥ó¥¹Éô¤Ë¡£¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©¶µÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ë¡×¤È¿å¾å¥¹¥¡¼Éô¤ËÆþÉô¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¿å¾å¥¹¥¡¼¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÂÎ°é²ñ¤Ç¡¢Îý½¬¤ÏÄ¶¥Ï¡¼¥É¡£1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¼¢²ì¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤ÇÎý½¬¡£ÂçÄÅ»ÔÆâ¤Ç¹ç½É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø3Ç¯»þ¡¢40ÉÃ´Ö¤Ç²óÅ¾¤·¤¿¤êÍÍ¡¹¤Êµ»¤ò15¼ïÎà¤Û¤ÉÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÇÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤ë¶¥µ»¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£Ç°´ê¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ç¾¤À¤Ã¤¿4Ç¯»þ¤ÏÂç²ñ10ÆüÁ°¤Ë¼«¿È¤¬¡ÖÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¡×¤ÎÂç¤±¤¬¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç²ñ¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ÏÌ´¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¹â»þÂå¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âÉ½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡£Âç³Ø¤Î¿å¾å¥¹¥¡¼¤Ç¡ÖÆüËÜ°ì¤Î±É¸÷¤â¡¢¥±¥¬¡¢ºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¥µ»¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÁª¼ê¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø3Ç¯½Õ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ø¶È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡£Éô³èÆ°¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¼«Âð¤Ç¶Ú¥È¥ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²ñ¼Ò°÷¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ø¤â1¥«·îÄÌ¤Ã¤¿¤À¤±¡£³ÆÊüÁ÷¶É¤Î»î¸³¤â¡Ö¼þ¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·è¤á¤Æ¤¤Æ¡¢»ä1¿Í¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿MBS¤«¤éÁá¡¹¤ËÆâÄê¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÆþ¼Ò¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤«¤é¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂçÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é¤Ï²ÐÍËÆü¤Î¿Ê¹Ô¤âÃ´Åö¡£À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½»¿Í½½¿§¡×¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J¥ê¡¼¥°¤Î´ØÀ¾¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖKICK¡¡OFF¡ªKANSAI¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤âÂç³èÌö¡£°ìºòÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡Ö¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈMC¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÖËèÇ¯Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤é¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¡£º£Ç¯¤â»Ù¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç7·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÐÍËÆü¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óÅÐ»³Éô¡×¤òÃæÌî¹Âç¥¢¥Ê¤È³Ö½µ¸òÂå¤ÇÃ´Åö¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»³Äº¤òÌÜ»Ø¤·¡È¹ç½É¡É¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç10¥«½ê¤Î»³¤òË¬¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¡¦¾å¹âÃÏ¡¢»°½Å¡¦¸æºß½ê³Ù¤äÏ»¹Ã»³·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤Ø¡£16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÂçÊ¬¤Î¤¯¤¸¤å¤¦Ï¢»³¹ç½É¤Ï1ÆüÌÜ¤ËÉ¸¹â1200¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¹¤¬¤ëËßÃÏ¡¢¼¾¸¶¤Î¡ÖË·¥¬¥Ä¥ë¡×¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¯¡¢°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅÐÄº¤òÃÇÇ°¡£ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ì´¬¡Ê±ÇÈþ¡ËÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¶õµ¤´¶¡¢°Â¿´´¶¡¢¿®Íê´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÆüËÜ°ì»ëÄ°¼Ô¤Ë¶á¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤Þ¤¿¡Ö¡È¥×¥ì¥Ð¥È¡É¤È¤«¡È¥µ¥¿¥×¥é¡É¤È¤«¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Î²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¸ÅÌî¡¡¸ø´î¡Ë
¡¡¡þ³¤ÅÏ¡¡Ì¤Íè¡Ê¤«¤¤¤È¡¦¤ß¤¯¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿À®11Ç¯¡Ë11·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£Î©¶µÂç¤«¤é22Ç¯4·î¤ËMBS¤ØÆþ¼Ò¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¿å¾å¥¹¥¡¼Éô¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤Ï1¿Í¥«¥é¥ª¥±¡¢¤ª¼ò¡Ê¥Ó¡¼¥ëÅÞ¡Ë¡£ÆÃµ»¤Ï¿å¾å¥¹¥¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¡£