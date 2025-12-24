Number_i¡¢¹ÈÇò¤Ç¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×ÈäÏª¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÁ´ÎÏ¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÉÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡Ö¤â¤Ï¤äÌ¾Êª²½¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×
¡¡NHK¤Ï24Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤òÈ¯É½¡£Number_i¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊüÁ÷»Ë¤Ëµ±¤¯Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤°¡£Mrs. GREEN APPLE¤¬¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA¤Î3ÁÈ¤¬¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î3ÁÈ¤¬¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¡£ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¡¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¤Î4ÁÈ¤¬¡ÖYOUNG MAN¡×¡£´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¤Î2ÁÈ¤¬¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤Î5ÁÈ¤¬¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¡£ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤Î5ÁÈ¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡£¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤¬¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Number_i¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤Ï2018Ç¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÌ´¤Î¥¥Ã¥º¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤âÆ±³Ú¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ºòÇ¯¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¸å¤í¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥«¥á¥é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×»²²Ã¤Ë¤â¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«Âç¹¥¤¡×¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤óÇ°´ê¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«¡ª¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÌ¾Êª²½¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«»çÍÔ¤¯¤ó¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¡×¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥×¥ê¥«¸«¤ì¤ë¤Î¡¢´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅ´ÈÄ±é½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊüÁ÷»Ë¤Ëµ±¤¯Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤°¡£Mrs. GREEN APPLE¤¬¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA¤Î3ÁÈ¤¬¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î3ÁÈ¤¬¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¡£ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¡¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¤Î4ÁÈ¤¬¡ÖYOUNG MAN¡×¡£´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¤Î2ÁÈ¤¬¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤Î5ÁÈ¤¬¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¡£ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤Î5ÁÈ¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡£¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤¬¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×»²²Ã¤Ë¤â¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«Âç¹¥¤¡×¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤óÇ°´ê¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«¡ª¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÌ¾Êª²½¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«»çÍÔ¤¯¤ó¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¡×¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥×¥ê¥«¸«¤ì¤ë¤Î¡¢´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅ´ÈÄ±é½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
