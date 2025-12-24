¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤Ç2ÀïÏ¢Â³·ç¾ì¡Ä¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬¿ÊÄ½ÀâÌÀ¡ÖÆü¡¹·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¡×
¡¡NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬¡¢23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥ºÀï¤ò±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤Ç·ç¾ì¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¥±¥¬¤Î¿ÊÄ½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥ºÀï¤«¤éÁÍ·ÂÉô¤ËÄË¤ß´¶¤¸¤Æ¡¢20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Î¡ÈLAÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ò±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤Ç·ç¾ì¤·¤¿È¬Â¼¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡2ÀïÏ¢Â³·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡ÖÁÍ·ÂÉô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¡¹·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼çÎÏ¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤âº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÂÇËÐ¤Ç¥µ¥ó¥ºÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²óÉü¤Ï½çÄ´¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£