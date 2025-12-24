Image : FOREST FIELD

どれだけ高性能の懐中電灯を持っていても、使うタイミングで電池が切れていたら意味がありません。

普段は存在を忘れていても、いざというときに使えるツールがあるんです。

悪天候でも確実に機能する4in1ツール

Image : FOREST FIELD

「VAK6」は、ナイフ・懐中電灯・パルス着火・手回し発電を一体化した、本格派のサバイバルギア。

特筆すべきはIPX6の防水性能です。豪雨の中でも、泥だらけの手でも、確実に火を起こせるパルス着火機能。燃料不要の高電圧スパーク方式だから、マッチやライターが使えない状況でこそ威力を発揮します。

電源がなくても非常用の電力を作り出せる

Image : FOREST FIELD

停電や災害時、スマホの充電が切れる恐怖は誰もが感じるはず。VAK6なら手回し発電機能で、電源がない環境でも自力で電力を確保できます。1分間に120〜180回転させれば、本体はもちろんスマホへの給電も可能。これ、なかなか革命的な機能ではないでしょうか？

5Cr15MoV高強度鋼を使用したナイフは、木材の小割りから調理まで幅広く活躍。高輝度LEDライトは120分間の連続点灯が可能で、夜間の作業や緊急時の視界確保に重宝します。

日常から緊急時まで頼れる、次世代の4in1ツール

Image : FOREST FIELD

晴れた日のキャンプなら100均のライターでも十分かもしれません。でも、本当に困るのは天候が急変したときや、災害で避難を余儀なくされたとき。VAK6の耐衝撃構造なら、落としても踏んでも壊れにくい。

「最悪の事態でも大丈夫」という安心感は、アウトドアに限らず、旅行時や災害のときでも活躍してくれそうです。

下記の商品ページから詳細をチェックしてみてください。

本気の備えに！アウトドア×緊急時×防災対策。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。

＞＞本気の備えに！アウトドア×緊急時×防災対策。切断・照射・着火・発電をこれ一つで。

Image : FOREST FIELD

