Photo: 納富廉邦

家でコーヒーを飲むことが多いなら、電動のコーヒーミルは持っていたい。

水洗いできる電動ミル

Photo: 納富廉邦

以前持っていた電動コーヒーミルは、水洗いすることができず、挽き具合の調整やメインテナンスが面倒くさくて廃棄。それ以降、丸洗いできるセラミック刃の手回しミルを使っていた。基本、100g単位で、そのときに飲みたい豆を買って5〜6日で飲みきる。なので普段は豆を店で挽いてもらっていたから手回しで十分だったのだ。

ところが、コーヒー豆をたくさんいただいたり、イベントなどで地方のロースタリーの豆を買う機会が続くと、どうしても豆が溜まってしまう。これをきちんと消費するために、電動のミルが必要になって買ったのが、ELUCIAの「Coffee Grinder」（税込3,780円）のセラミック刃タイプ。

刃を丸洗いできる値段が安いものを買ってみた

Photo: 納富廉邦

おそらくこの商品はどこかのOEMで、「Delimo」「Leggero」などいくつかのブランドからほぼ同じものが出ていて、購入時に一番安かったものを選んだ。ほぼ毎日使っているが、これが意外に良くて、コーヒーを豆で買う習慣が戻ってきた。

モーターが入っている部分以外、つまり実際に豆を挽く刃のあるパーツと、挽いた豆を受けるパーツを丸洗いできるのが助かる（上の写真左2つのパーツが丸洗いOK）。同じ豆を挽くなら、付属のブラシでざっと掃除すればいいのだけど、気分で豆を変えるので洗えた方がうれしい。

挽く速度が遅いけど…

Photo: 納富廉邦

あと、ゆっくり挽いてくれるのが個人的には好き。豆が熱や静電気を帯びにくいし、ていねいに挽いてくれている気分になる。2〜3杯分しか挽けない小型タイプだから、時間がかかるといっても3分程度で、お湯が沸く間には挽き終えてる。挽き方を簡単に細かく変えられ、38段階の粒度調整ができるのでいろいろ実験できるのもありがたい。

Photo: 納富廉邦

欠点はバッテリー残量が分からないこと。充電しながらでは使えない仕様なので、挽いている最中に充電が切れると面倒くさい。まあ、マメに充電していればいいのだし、コーヒーはおいしく淹れられているからオッケー。OEMが多いのも納得のこだわり過ぎない「ちょうどよさ」が道具として正しい気がする。