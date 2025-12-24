º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¼ÑµûÄ´ÍýÃæ¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¿©Íß¤½¤½¤é¤ì¤ë¿§¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂº·É¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ2»ù¤ÎÊì½÷Í¥¡Ö¿©Íß¤½¤½¤é¤ì¤ë¿§¡×¼êºî¤ê¼Ñµû¸ø³«
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÈéÌÜ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿ÀÚ¤ê¿È¤Îµû¤ò¼Ñ¤Æ¤¤¤ëÆé¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢¼Ñµû¡×¤ÈÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡Ö¿©Íß¤½¤½¤é¤ì¤ë¿§¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï2017Ç¯4·î9Æü¤Ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤È·ëº§¤·¡¢2018Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£2023Ç¯4·î27Æü¤ËÂè2»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
