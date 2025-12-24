ÁÖ¤ä¤«¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ä°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î£±·î¥É¥é¥Þ¥í¥±¤òÈ¯¸«»£¡ª¡¡µÙ·ÆÃæ¤âÁ´ÎÏ½¸Ãæ¤Î¿¿·õÉ½¾ð
¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç°æ¾å¿¿±û¡Ê38¡Ë¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£
12·îÃæ½Ü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì²è¤Î·úÊªÆâ¤Ç¡¢£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±ó´¬¤¤Ë¸«Êª¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢·úÊªÆâ¤«¤é¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î°æ¾å¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡ØÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦²£´ØÂç»á¤Î¡ØºÆ²ñ¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³ØÀ¸£´¿Í¤¬È¯¸«¤·¡¢¤½¤ì¤òºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é23Ç¯¸å¡¢·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±é¤¸¤ëÈôÆà½ß°ì¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å±é¤¸¤ë½éÎø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¡£²áµî¤Îºá¤¬»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
»£±Æ¤ÎÂçÈ¾¤¬·úÊªÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤ÈÃÝÆâ¤¬·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ò¶´¤ó¤À¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤é¸«Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¸«ÊªµÒ¤¿¤Á¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤Ï¼¡¤Î»£±Æ½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë·úÊª¤Î³°¤ÇÂÔµ¡¡£ÃÝÆâ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ç23Ç¯¤Î¡Ø100Ëü²ó ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPRÆ°²è¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï¶¦±é¤¹¤ë£¶ºÐÇ¯²¼¤ÎÃÝÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±À¤Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Ëüµ¨»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤À¤·¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¶¦´¶¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¡¢¥¥ã¥éºî¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æü¡¹¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¡£
°æ¾å¤Î£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¡¢¤É¤¦»Å¾å¤¬¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit